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【移民澳洲】移民減令樓市供過於求 拖低主要城市樓價

環球經濟金融 18:55 2020/12/15

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有報告指澳洲移民數量減少導致樓市供過於求，悉尼等大城市的樓價出現跌幅。

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑。移民澳洲成為本港熱話，港人關注澳洲樓市。有報告指澳洲移民數量減少導致樓市供過於求，悉尼等大城市的樓價出現跌幅。

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澳洲國家房屋金融和投資公司（NHFIC）周二（15日）發表報告，預計新房屋市場將於未來兩年供過於求，直到2023年才有望出現需求反彈。

NHFIC預計2020年至2025年，澳洲市場對房屋的需求將減少約28.6萬個單位，主要受累於悉尼和墨爾本等地的租客和買家減少。澳洲明年料有12.7萬個住宅單位供過於求，而2022年也會有6.8萬個單位供過於求。

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疫情下出現在家工作的趨勢，不少人都考慮由大城市遷移至市鎮外圍地區。NHFIC指出澳洲主要大城市的樓價於今年第3季出現跌幅，其中墨爾本下跌3.3%，而悉尼則下跌1.6%。澳洲部分地區的樓價過去半年則出現顯著升幅，新南威爾士州達博（Dubbo）升8.7%，昆士蘭州努沙（Noosa）升6.4%。

澳洲的租賃市場需求也錄得最大跌幅，主要因為疫情下澳洲留學生數字減少，以及政府的低利率政策鼓勵租樓人士買樓。

NHIFC認為如疫苗較預期更快於澳洲推出，澳洲有望更快對國際解封，再加上移民數字將於疫情後回升。上述因素料會釋放市場壓抑多時的需求，甚至令澳洲樓價未來更難以負擔。

責任編輯：鄭錦玲

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