【iPhone 12】iPhone 12 Pro銷情理想　傳蘋果擬加大明年iPhone產量至2.3億部

有外電報道指，蘋果計劃明年加大iPhone產量，目標明年上半年可出產9600萬部iPhone，按年升近30%；相信是蘋果首個5G電話需求增加所致。

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日經報道指，蘋果向生產商提出於明年上半年生產9500萬至9600萬部iPhone，包括最新的iPhone 12系列、iPhone 11及iPhone SE，惟業內正面對相關零件短缺，或導致產量不達標。

據報道指，蘋果亦向生產商表明2021年希望可以生產2.3億部iPhone，較2019年升近20%。知情人士指，明年首兩季的前景頗明朗，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max的銷情較預期理想、iPhone 12亦符合預期，但iPhone 12 mini則遜於預期。

▲ iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max的銷情較預期理想。（法新社圖片）

過往數年，蘋果 iPhone的銷量放緩，今年首9個月的出貨量為1.1億部，較去年減1%。明年蘋果加上產量，主要受品牌首個5G智能電話iPhone 12系列帶動。雖然2021年的計畫出貨量仍有機會調整，但目前已接近2015年2.31億部的紀錄。

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責任編輯：葉泳珊

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