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【美國疫情】死亡人數突破30萬 加州ICU病床將爆滿

環球社會熱點 16:13 2020/12/15

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美國的新冠肺炎疫情未遏，感染新冠肺炎而死亡人數突破30萬。當中以加州疫情最為嚴重，加州在過去24小時錄得3.3萬宗確診個案，導致加州內多家醫院的深切治療部 （ICU）病床已出現或瀕臨爆滿。

美國新冠肺炎病例及住院人數持續以驚人的速度增加，美國新冠肺炎死亡人數突破30萬，其中加州過去24小時亦錄得逾3.3萬新冠肺炎新增個案。

美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等 【下一頁】

加州於過去周末的重症病床已出現嚴重爆滿。加州農聖約金谷地（San Joaquin Valley）有10分1的居民新冠肺炎測試結果呈陽性，但當地醫院的ICU病床於過去周末已遠超負荷或頻臨爆滿，個別醫院更首次出現ICU病床零空缺。

此外，加州多個縣在過去周末亦出現ICU病床短缺的情況，包括聖貝尼托縣（San Benito county）出現零ICU病床、肯縣（Kern County） 只有10張ICU病床提供予90萬居民等。

由於加州的住院人數創歷史新高，加州本周一整體醫院剩餘的深切治療部ICU床位少於7.4%。即使超過77%的居民因居家令已留在家在，以紓緩快將崩潰的醫療系統，但仍無阻當地新冠肺炎確診數字飆升。

加州部分地區實施居家令 影響2700萬人 【下一頁】

美國公共衛生官員指，加州已錄得逾150萬宗新冠確診病例，超過21,000名患者死亡，相信疫情會進一步惡化，甚至遠超早前所估計的情況。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）表示，現時對加州來說，「是新冠肺炎疫情爆發至今，最具挑戰性的時刻」（This is the most challenging moment since the beginning of this pandemic.）。

責任編輯：郭麗明

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