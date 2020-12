【美國疫情】死亡人數突破30萬 加州ICU病床將爆滿

美國的新冠肺炎疫情未遏,感染新冠肺炎而死亡人數突破30萬。當中以加州疫情最為嚴重,加州在過去24小時錄得3.3萬宗確診個案,導致加州內多家醫院的深切治療部 (ICU)病床已出現或瀕臨爆滿。

美國新冠肺炎病例及住院人數持續以驚人的速度增加,美國新冠肺炎死亡人數突破30萬,其中加州過去24小時亦錄得逾3.3萬新冠肺炎新增個案。

美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等 【下一頁】

加州於過去周末的重症病床已出現嚴重爆滿。加州農聖約金谷地(San Joaquin Valley)有10分1的居民新冠肺炎測試結果呈陽性,但當地醫院的ICU病床於過去周末已遠超負荷或頻臨爆滿,個別醫院更首次出現ICU病床零空缺。

此外,加州多個縣在過去周末亦出現ICU病床短缺的情況,包括聖貝尼托縣(San Benito county)出現零ICU病床、肯縣(Kern County) 只有10張ICU病床提供予90萬居民等。

由於加州的住院人數創歷史新高,加州本周一整體醫院剩餘的深切治療部ICU床位少於7.4%。即使超過77%的居民因居家令已留在家在,以紓緩快將崩潰的醫療系統,但仍無阻當地新冠肺炎確診數字飆升。

加州部分地區實施居家令 影響2700萬人 【下一頁】

美國公共衛生官員指,加州已錄得逾150萬宗新冠確診病例,超過21,000名患者死亡,相信疫情會進一步惡化,甚至遠超早前所估計的情況。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)表示,現時對加州來說,「是新冠肺炎疫情爆發至今,最具挑戰性的時刻」(This is the most challenging moment since the beginning of this pandemic.)。

責任編輯:郭麗明