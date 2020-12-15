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疫情影響蘋果產品週期　郭明錤：iPhone 13系列將如期發布

科技 17:36 2020/12/15

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郭明錤近日預計，明年Apple將按時推出iPhone 13系列手機，令iPhone 12系列的產品週期，有可能比上一代相對縮短。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少手機廠商的新品發表都被打亂。蘋果（Apple）今年推出iPhone 12系列的開發和生產面臨若干挑戰，同時導致新機發售時間都較以往推遲。不過，天風國際證券分析師郭明錤近日預計，明年Apple將按時推出iPhone 13系列手機，令iPhone 12系列的產品週期，有可能比上一代相對縮短。

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據郭明錤的報告顯示，iPhone 13系列的出貨時間較iPhone 12系列提早，表示Apple將在明年回復正常的新機發表節奏，即是會在9月底前發布iPhone 13系列手機。不過，市場近期關注台積電生產Bionic處理器的進度，有指他們或無法趕上A15 Bionic處理器的生產進度。郭明錤表示，他對台積電在2021年第二季度生產A14晶片的出貨量預期下調沒有任何擔心，認為他們會如期達成生產目標。

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此外，郭明錤又指，iPhone 12 Pro的銷售仍然強勁，需求明顯優於預期，因此讓CMOS影像感測器（CIS）需求提升、進而缺貨。而Sony為此相機傳感器的獨家供貨商，生產前置時間約12至14週，故短期內不易顯著改善CIS緊張的供應問題。

責任編輯：施雯雯

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