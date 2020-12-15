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【港股追蹤】蘋果擬增明年iPhone產量三成 舜宇比亞迪電子全日造好

股樓投資 19:17 2020/12/15

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外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）計劃將明年上半年的iPhone產量提升3成，至9,600萬部。蘋果盼望借助首款5G機型iPhone 12系列推動手機銷量，預料供應鏈內的主要供應商將會受惠。

【2021展望】花旗估內地科網股 明年增長靠4大動力 薦4大相關股為行業首選  詳情請看[下一頁]

有關消息刺激蘋果概念股上升，舜宇光學（02382）今日升2.6%，收報154.2元；丘鈦科技 （01478）升4.2%，報11元；富智康 （02038）升5%，報0.84元；比亞迪電子（00285） 升1.4%，39.3元。

【美股焦點】美國開始分發疫苗　關注6隻相關概念股  詳情請看[下一頁]

早前有傳，台積電明年首季為蘋果代工生產A14芯片的5nm產能利用率由100%減至80%，令外界猜測iPhone 12系列需求可能較預期低。而蘋果分析師郭明錤則表示，iPhone 12 Pro的銷售仍然強勁，並料明年iPhone第二季出貨量為4500萬部，較今年同期的3600萬部有明顯增長。

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撰文 : 趙家盈

富智康集團（02038） 丘鈦科技（01478） 舜宇光學科技（02382） 比亞迪電子（00285）

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