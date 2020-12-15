【職場熱話】年薪40萬返足365日 呢份工值唔值得做？　網民：除勻條數只係文員價

一份工月薪３萬元看似幾吸引，但原來要一年返足365日，又是否值得做呢？有網民在討論區發帖，指找到新工，年薪有40萬元，但卻要返足365年，想知值唔值得去做，結果引來其網民熱烈回應，但反應卻相當兩極。

據該網民所述，份工日薪1,000元，每日返10小時，一年返足365日，計埋花紅獎金，年薪有40萬元，工作性質一半時間在辦公室處理文件，另一半時間要做司機接送客人。發帖者指以月薪大約3.3萬元計，算是普通經理級人工，問是否值得做。

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有網友意見指這份工沒有假期，質疑是否違反了勞工法例，其後該發帖網民補充，原來所謂返足365日，其實是兩份工作，所以不會犯法。首先是辦公室返4日休3日，開工時間早10晚8；司機工作是一星期三天，返早6晚4。辨公室工作有６日病假、10日年假及基本醫療福利；而司機就冇福利，每日出糧1,000元。

對於這份工，網友的反應相當兩極，贊成去做的表示：「如你乜專業資格或技術都無，同時又想儲一舊錢，做一年囉」、「呢個係人生轉捩點！你能夠頂得過五年，日日返工無假放，無機會使錢，五年後你已經有首期上車或有錢結婚!我覺得值得做！」

有不少網友指年中無休太辛苦，而且工時長實際人工不算太高，認為不值得做：「返咁多日工咁高工時，咁都叫經理級？時薪得100元，除返勻條數文員價嚟咋喎...」、「呢啲係賣身，唔係返工。每星期返5日都覺得辛苦，你話仲要年中無休？」

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其他網友回應：

如果你既能力只能揸車同做下文件，3.3萬人工算高。不過經理級人工3.3萬叫低，麥當勞經理都話自己係經理

要睇你本身賺錢能力，本身賺十幾萬一年嘅，多數覺得值；本身賺40-50萬一年嘅，多數覺唔值

食店老闆（特別是做埋廚師崗位又要睇實盤數嘅）丶小販丶部分貼身助理，雖未至於365日無休，但都不遠已

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記者：李兆明