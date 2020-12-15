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海關呼籲民衆立即停用「保為康」口罩 含菌量超標22.6倍

環球政經 15:45 2020/12/15

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新冠肺炎疫情遲遲未受控制，香港市民短期内還是要與口罩為伴。記得疫情最初開始的時候，口罩供應量相當緊張。不過相比起疫情初期，現時口罩的供應量相對充裕，而大家要關注的不再是哪裏有口罩買，而是口罩的安全性是否足夠。

【消委會測試】30款口罩邊款透氣度最好？ 有5款樣本總評分最高 來源地為香港：【下一頁

香港海關呼籲市民馬上停用「保為康」一款外口罩，測試結果顯示該款口罩的含菌量超出標準上限約22.6倍，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》），海關亦呼籲，商戶如有出售此貨品，應立即下架。

【第四波疫情】調查：三分二港人預期未來一年仍要戴口罩 62%受訪者口罩存量達3個月以上：【下一頁

該外科口罩為十片袋裝，為海關人員於北角一間家品零售店試購所得，售價90元。經調查後，海關其後在同一集團三間分別位於北角、將軍澳和荃灣的店鋪檢獲共74片同款口罩，包括7包10片袋裝和四個分拆出售的口罩。初步調查顯示，涉案外科口罩由該商戶從內地進口。

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責任編輯：翁嘉陽

消費品安全條例 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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