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【智取英文@iM網欄】3大作文常見框架

名人薈萃 15:20 2020/12/15

分享：

了解左Writing的一些答題技巧，今日同大家講下英文writing paper常有的幾種文體, 及其內容架構。

1. Letter 格式

書信是最常用 Business Letter 以及Letter to the editor 等形式，同學在寫作時可以參作以下格式﹕

不知道收信人姓名：

上款是Dear Sir/Madam

下款是 Yours faithfully,

知道收信人姓名：

上款是 Dear Mr. Chan

下款是 Yours sincerely,

上面都是學一般會教的，但Spencer Sir會教你特別一點。如果考試緊張，可以用Best regards, 在兩個情況都可以使用! 所以不用太擔心

2. Email 格式

記得Email一定以subject作開頭 ，你可以根據題目要求寫，例如：

Summary of xxx

causes of incidents and solutions

其他的格式及語境意識Letter 大同小異

開頭應就著目的，簡單直接地表達。

例如：I am writing + to + v. + 詳細資料

3. Article 格式

Article必須寫Title (標題)

其後只要分好 Introduction引言, Main Body主題, Conclusion總結 大致上都只是跟著框架去寫。

同學仔留意，以上只是比較常出現的文體和例子。下次會講下一些萬用／常用Vocab 和句式和一些常犯錯誤。

如果大家有什麼英文問題，如Spencer Lam, 好唔好咁樣學英文呀? 或者IELTS考試，DSE英文/成人英文的知識及英文資源，歡迎你可以隨時再跟我多交流一下，可以Follow Spencer Lam English Team Facebook page得到更多英文資訊，亦都可以上https://spencerlam.hk 了解更多!

作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

Facebook 專頁：Spencer Lam English Team

網頁: https://spencerlam.hk

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撰文 : Spencer Lam 英文補習教師

欄名 : 智取英文

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