【樓市現象】業主放售樂悠居2房單位8小時極速甩貨 上車客一睇即中即以658萬購入

疫情下政府收緊限聚令，發展商也放慢推盤步伐，客源流向二手，準買家積極尋覓平價筍盤，二手業主見疫情持續，亦願意減價，二手買賣交投過程更快速。最近一位業主放售樂悠居單位，於短短8小時內就成功沽出單位。

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中原地產高級資深分區營業經理丘漢偉表示，住屋需求高企，疫情無阻買家入市，整體樓市保持平穩。分行新近促成樂悠居高層23室成交，實用面積424平方呎，原則一房間隔，已間成兩房，叫價700萬元，業主日前下午放盤。

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一名上車客得知有新放盤，相約即日睇樓，並肯遷就租客時間，放工即趕往睇樓。單位內櫳企理，加上享極高層開掦景致，該上車客一睇即中，立即還價洽購，業主見買家具入市誠意，最終願意減價42萬元，放盤短短8小時，單位火速以658萬元沽出，折合平均實用呎價15,519元。



丘漢偉表示，原業主於2010年4月以255萬元買入單位，持貨10年轉售，帳面獲利403萬元，期內大幅升值1.6倍。

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記者：陳詠妍