【挑戰TikTok】Facebook正式推出音樂協作程式Collab　為音樂創作者增加演出渠道

▲ Facebook終於通過內部測試階段，從今天開始在美國App Store正式上架。

早前有消息指，Facebook NPE團隊推出音樂協作平台Collab，用戶可將短影片分成三段，創作成三個獨立的樂器演奏影片並進行同步播放；又或是與朋友通過各自提供的創作內容，來合併出全新的樂曲內容。現時，Facebook終於通過內部測試階段，從今天開始在美國App Store正式上架。

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對於音樂創作者來說，新冠肺炎疫情嚴峻，不少現場演唱會的演出都被迫取消，而現場演出正是音樂創作者與粉絲聯繫的重要方式。為了保持與粉絲的互動，不少音樂創作者也轉投網絡平台發展，嘗試以直播演唱會和即興演奏會取代舊有的模式。

不過，與此同時，以TikTok為首的短影音平台也就隨即開始流行起來，而TikTok還包含二重唱和拼接等協作功能，讓互不相識的用戶可以將對方的內容融入到自己的內容中。有見及此，Facebook就決定創建一個結合短影片和現代社交媒體元素的Collab音樂協作平台。

在該應用程式中，用戶可選擇「合拍」功能，將3個15秒長的獨立影片相互疊加，同步播放。例如三個不同的音樂創作者，包括：結他手、鼓手和歌手，他們可以在各自的影片中演奏，然後再重新創建成一個合拍影片。

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此外，由於音樂創作者經常透過各種社交媒體平台發布自己的個人簡介，其中包括Facebook或Instagram的個人資料或頁面。Facebook NPE團隊表示，在Collab中創建的影片亦可以通過iOS共享，分享並導出至其他平台，甚至可以發佈到IG Story或競爭對手TikTok的平台上。

責任編輯：施雯雯