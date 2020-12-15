  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挑戰TikTok】Facebook正式推出音樂協作程式Collab　為音樂創作者增加演出渠道

科技 16:45 2020/12/15

分享：

Facebook終於通過內部測試階段，從今天開始在美國App Store正式上架。

早前有消息指，Facebook NPE團隊推出音樂協作平台Collab，用戶可將短影片分成三段，創作成三個獨立的樂器演奏影片並進行同步播放；又或是與朋友通過各自提供的創作內容，來合併出全新的樂曲內容。現時，Facebook終於通過內部測試階段，從今天開始在美國App Store正式上架。

Instagram、Facebook突死機　訊息無法送出

【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp

對於音樂創作者來說，新冠肺炎疫情嚴峻，不少現場演唱會的演出都被迫取消，而現場演出正是音樂創作者與粉絲聯繫的重要方式。為了保持與粉絲的互動，不少音樂創作者也轉投網絡平台發展，嘗試以直播演唱會和即興演奏會取代舊有的模式。

不過，與此同時，以TikTok為首的短影音平台也就隨即開始流行起來，而TikTok還包含二重唱和拼接等協作功能，讓互不相識的用戶可以將對方的內容融入到自己的內容中。有見及此，Facebook就決定創建一個結合短影片和現代社交媒體元素的Collab音樂協作平台。

在該應用程式中，用戶可選擇「合拍」功能，將3個15秒長的獨立影片相互疊加，同步播放。例如三個不同的音樂創作者，包括：結他手、鼓手和歌手，他們可以在各自的影片中演奏，然後再重新創建成一個合拍影片。

【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用

【挑戰TikTok】Snapchat正式推出「Spotlight」功能　與TikTok競爭

此外，由於音樂創作者經常透過各種社交媒體平台發布自己的個人簡介，其中包括Facebook或Instagram的個人資料或頁面。Facebook NPE團隊表示，在Collab中創建的影片亦可以通過iOS共享，分享並導出至其他平台，甚至可以發佈到IG Story或競爭對手TikTok的平台上。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用
今日
【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用
【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp
2020/12/10
【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp
Instagram、Facebook突死機　訊息無法送出
2020/12/10
Instagram、Facebook突死機　訊息無法送出
【抖音禁令】傳華府不延長字節跳動　出售抖音海外版美國業務期限
2020/12/05
【抖音禁令】傳華府不延長字節跳動　出售抖音海外版美國業務期限
【挑戰TikTok】Snapchat正式推出「Spotlight」功能　與TikTok競爭
2020/11/24
【挑戰TikTok】Snapchat正式推出「Spotlight」功能　與TikTok競爭
疫情 歌手 演唱會 媒體 合併 Facebook App Store 抖音 Instagram 音樂

下一篇文章

【摺疊手機】三星計畫2021年專注推摺機　取代Galaxy Note系列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps
【5G網絡】Speedtest揭全球5G網速排名　最快下載速度達959.39Mbps
iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統
iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
【每日焦點】Google全球死機　YouTube修改廣告機制
【每日焦點】Google全球死機　YouTube修改廣告機制
Google全球死機　YouTube及Gmail等服務全癱瘓　官方表示服務回復正常（更新）
Google全球死機　YouTube及Gmail等服務全癱瘓　官方表示服務回復正常（更新）
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題