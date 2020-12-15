【2021失業率展望】渣打料本港失業率未見頂　明年最高升至7%以上　

▲ 渣打料本港失業率至明年上半年達7%以上見頂。

渣打 （02888） 發布2021年經濟展望報告，維持香港今年經濟倒退5.8%的預測，料明年恢復增長4%。渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，本港經濟於第二季已達谷底，第三季開始反彈，看好第四季經濟按季或按年均延續復甦趨勢。不過，他預期失業率最快明年上半年升至7%或以上才會見頂，未來就業情況視乎本港疫情是否受控、疫苗進展和中美關係等因素。

港府於11月公布最新失業率為6.4%，反映8月至10月的失業率情況。因應保就業計劃於11月結束，多家企業近期宣布裁員計劃。

劉健恒表示，香港明年上半年可受惠於內地經濟強勁復甦，抵消外部不明朗因素的影響，加上環球寬鬆貨幣政策及低息環境。下半年就有望承接歐美國家因疫苗推出帶動經濟增長的利好，因此預計香港明年經濟會錄得正增長。

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他說，雖然香港經濟開始復甦，惟本港疫情反復，本地消費意欲疲弱，在普遍接種疫苗前，旅遊及零售業仍受限制，整體失業率將會偏高，料明年上半年才會見頂。

劉健恒認為，政府續推出大規模的財政措施的空間不大，仍有能力亦有需要再推出第四輪紓困措施，預計明年財政赤字偏高、佔生產總值的4.5%。

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記者：陳華