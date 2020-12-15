【生存之道】企業要持續發展需數碼轉型　更應重視卓越管治

下一篇文章
【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場 首度推出Samsung智能電視應用
根據世界經濟論壇(World Economic Forum)的資料顯示，財富世界500強(Fortune 500)公司的平均壽命短於50年，今時今日經營環境愈來愈難，企業要打破常規跨越半世紀，更需要掌握好市場趨勢和節奏。如果業務或者管理模式不跟著調整，很容易就會被淘汰。
【Google死機】Google服務昨癱瘓 YouTube被揭損失1300萬元廣告收入
Logitech G推出無線滑鼠 與電競選手共同研發
舉例說，近年科技急速發展，例如雲端儲存、5G、人工智能等，顛覆了不少行業，舊有模式被取代，但同時亦為企業帶來新的機會。數碼轉型屬企業最重要的趨勢之一，科技可以協助處理和簡化重覆和繁瑣的工序，從而優化企業對內和對外的管治，令企業可將人力和其他資源，投放到更為有利發揮產品和服務潛力的範疇，維持公司的長遠盈利和擴充能力，達致長久發展。
此外，近年流行說「可持續發展」，很多人理解為如何保護地球生態，但其實有著更廣濶的意義。企業可持續發展就是在為公司、股東、員工和各持份者創造最大價值的同時，顧及生產和營運模式對社會、經濟和環境的長遠影響。目前全球不少監管機構都要求上市公司提交環境、社會及管治（Environmental, Social and Governance “ESG”）報告，意味著企業現時必需考慮這些因素。事實上，企業考慮ESG，更有利長遠發展。其中的「G」─ 即良好的企業管治 ─ 可以改善企業營運、加強風險管理和危機處理的能力，令經營更有效率，並預防出現失當行為，影響公司盈利和信譽。
【人工智能】AI模型GTP-3能力再進化 需增強人類創造力
【宅經濟】中小企與創業者瞄準網上商機 本地業界：明年初競爭更激烈
目前，數碼化企業管治解決方案可從兩方面入手。對外即是上市公司與股東的溝通，電子股東大會透過數碼方式取代傳統股東大會，增加股東參與度，亦可協助企業在疫情下根據港交所要求舉行AGM；對內則是董事會和管理層之間的協作，電子董事會議可協助企業管理敏感的董事會資料及管理會議流程，提高會議效率和生產力，亦可減低因旅遊管制及在家工作安排，對企業營運造成的影響。企業要渡過這次疫情帶來如此富挑戰性的環境，更加需要好好利用創意和科技去實踐最佳管治，鞏固可持續發展的能力。
不過，說時容易做時難，企業在制定和執行可持續發展策略時，往往遇上不少困難，例如短期盈利壓力，又或者受僱的管理層未必會長時間留任一間公司，那便很難持續推進5年、10年甚至更長期的計劃；法規的不斷更新亦為企業帶來一定挑戰。
所以，企業要實現可持續發展，管理層需要制定一個長遠的大藍圖，具有堅定的信念和耐心，一路上才能不脫軌。聯合國成員國於2015年同意採取共同行動，在2030年或之前，達到17個可持續發展目標，這需要政府、企業和個人共同努力。將世界的需要，用創新的方法轉化成商業方案，就是企業可以盡的責任，亦是企業可持續發展的保證，我們深信這些努力在未來會得到回報。
撰文 : 溫佩麟 卓佳香港行政總裁
欄名 : Smart World