  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (二) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生存之道】企業要持續發展需數碼轉型　更應重視卓越管治

科技 14:43 2020/12/15

分享：

根據世界經濟論壇(World Economic Forum)的資料顯示，財富世界500強(Fortune 500)公司的平均壽命短於50年，今時今日經營環境愈來愈難，企業要打破常規跨越半世紀，更需要掌握好市場趨勢和節奏。如果業務或者管理模式不跟著調整，很容易就會被淘汰。

【Google死機】Google服務昨癱瘓　YouTube被揭損失1300萬元廣告收入

Logitech G推出無線滑鼠　與電競選手共同研發

舉例說，近年科技急速發展，例如雲端儲存、5G、人工智能等，顛覆了不少行業，舊有模式被取代，但同時亦為企業帶來新的機會。數碼轉型屬企業最重要的趨勢之一，科技可以協助處理和簡化重覆和繁瑣的工序，從而優化企業對內和對外的管治，令企業可將人力和其他資源，投放到更為有利發揮產品和服務潛力的範疇，維持公司的長遠盈利和擴充能力，達致長久發展。

此外，近年流行說「可持續發展」，很多人理解為如何保護地球生態，但其實有著更廣濶的意義。企業可持續發展就是在為公司、股東、員工和各持份者創造最大價值的同時，顧及生產和營運模式對社會、經濟和環境的長遠影響。目前全球不少監管機構都要求上市公司提交環境、社會及管治（Environmental, Social and Governance “ESG”）報告，意味著企業現時必需考慮這些因素。事實上，企業考慮ESG，更有利長遠發展。其中的「G」─ 即良好的企業管治 ─ 可以改善企業營運、加強風險管理和危機處理的能力，令經營更有效率，並預防出現失當行為，影響公司盈利和信譽。

【人工智能】AI模型GTP-3能力再進化　需增強人類創造力

【宅經濟】中小企與創業者瞄準網上商機　本地業界：明年初競爭更激烈

目前，數碼化企業管治解決方案可從兩方面入手。對外即是上市公司與股東的溝通，電子股東大會透過數碼方式取代傳統股東大會，增加股東參與度，亦可協助企業在疫情下根據港交所要求舉行AGM；對內則是董事會和管理層之間的協作，電子董事會議可協助企業管理敏感的董事會資料及管理會議流程，提高會議效率和生產力，亦可減低因旅遊管制及在家工作安排，對企業營運造成的影響。企業要渡過這次疫情帶來如此富挑戰性的環境，更加需要好好利用創意和科技去實踐最佳管治，鞏固可持續發展的能力。

不過，說時容易做時難，企業在制定和執行可持續發展策略時，往往遇上不少困難，例如短期盈利壓力，又或者受僱的管理層未必會長時間留任一間公司，那便很難持續推進5年、10年甚至更長期的計劃；法規的不斷更新亦為企業帶來一定挑戰。

所以，企業要實現可持續發展，管理層需要制定一個長遠的大藍圖，具有堅定的信念和耐心，一路上才能不脫軌。聯合國成員國於2015年同意採取共同行動，在2030年或之前，達到17個可持續發展目標，這需要政府、企業和個人共同努力。將世界的需要，用創新的方法轉化成商業方案，就是企業可以盡的責任，亦是企業可持續發展的保證，我們深信這些努力在未來會得到回報。

撰文 : 溫佩麟 卓佳香港行政總裁

欄名 : Smart World

相關文章

【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮
今日
【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮
【跨境清關】「跨境一鎖計劃」今年增共12個清關點　有11間香港物流公司已參加計劃
今日
【跨境清關】「跨境一鎖計劃」今年增共12個清關點　有11間香港物流公司已參加計劃
【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」
今日
【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」
【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品
今日
【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品

最新專欄文章 更多

【疫後啟程】企業重啟數碼轉型　配對初創力量可加速突破
2020/11/30
【疫後啟程】企業重啟數碼轉型　配對初創力量可加速突破
【數碼化】人類不應害怕自動化　工作機會反而更多？
2020/11/24
【數碼化】人類不應害怕自動化　工作機會反而更多？
【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險
2020/11/19
【雲應用】免費雲服務分析天氣數據　準確預測人體敏感風險
【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰
2020/11/13
【供應鏈】及早準備　應對疫情期間供應鏈中斷4大挑戰
【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？
2020/11/12
【預測未來】變幻莫測的環境下　企業如何做好財務預測？
風險管理 疫情 數碼轉型 壓力 經濟 人工智能 5G 雲端 行業 香港交易及結算所有限公司

下一篇文章

【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【YouTube全球死機】手機、網頁版YouTube一度無法播放　官方：正在搶修
【YouTube全球死機】手機、網頁版YouTube一度無法播放　官方：正在搶修
Google全球死機　YouTube及Gmail等服務全癱瘓　官方表示服務回復正常（更新）
Google全球死機　YouTube及Gmail等服務全癱瘓　官方表示服務回復正常（更新）
【每日焦點】Google全球死機　YouTube修改廣告機制
【每日焦點】Google全球死機　YouTube修改廣告機制
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
【機迷熱話】《Cyberpunk 2077》極速回本　開發公司股價卻連日下挫
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題
【全球死機】Gmail、Google Drive全球當機　Google多項服務出問題
iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統
iOS 14現耗電異常、訊息消失情況　傳蘋果今更新系統