【新股IPO】藍月亮6993暗盤曾升逾四成　一手帳面賺逾3000元

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藍月亮 （新上市編號：06993） 今日暗盤，於富途暗盤交易場表現較好， 藍月亮現報16.1元，較藍月亮招股價高22.3%一手（500股）帳面賺1470元，曾高見19.4元，較藍月亮招股價13.16元高44.3%。
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藍月亮暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|16.10
|13.16
|+22.3%
|1470
|18：30
|耀才
|14.76
|+12.2%
|800
|19：30
|輝立
|14.66
|+11.4%
|750
|18：30
藍月亮高低位追蹤暗盤
|券商
|高位
|變幅
|一手賺（元）
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕（元）
|富途
|19.40
|47.4%
|3120
|13.0
|-1.2%
|-80
|耀才
|15.20
|15.5%
|1020
|14.0
|+6.4%
|+420
|輝立
|15.14
|15.0%
|990
|14.5
|+10.2%
|+670
消息指，於場外暗盤市場早已有零星交易。部分成交價曾高見15.24元，較藍月亮招股價13.16元高15.8%。
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責任編輯：謝卓榮