【新股IPO】藍月亮6993暗盤收市升約2成　一手帳面賺千元

▲ 藍月亮於12月16日正式掛牌。

藍月亮 （新上市編號：06993） 今日暗盤，於富途暗盤交易場表現較好，藍月亮收報15.98元，較藍月亮招股價13.16元高21.4%，一手（500股）帳面賺1410元。藍月亮曾高見19.4元，較招股價高44.3%，若高位沽一手最多賺3120元。

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藍月亮暗盤

券商 收市報 招股價 變幅 一手賺（元） 收盤時間 富途 15.98 13.16 +21.4% 1410 18：30 耀才 15.22 +15.7% 1030 19：30 輝立 15.32 +16.4% 1080 18：30

藍月亮高低位追蹤暗盤

券商 高位 變幅 一手賺（元） 最低位 變幅 一手賺／蝕（元） 富途 19.40 47.4% 3120 13.0 -1.2% -80 耀才 15.44 17.3% 1140 14.0 +6.4% +420 輝立 15.50 17.8% 1170 14.5 +10.2% +670

消息指，於場外暗盤市場早已有零星交易。部分成交價曾高見15.24元，較藍月亮招股價13.16元高15.8%。

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責任編輯：謝卓榮