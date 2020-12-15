【新股IPO】藍月亮6993暗盤升逾2成　一手帳面賺約1400元

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【恒指夜期】監管風險累ATM兩連跌 小米逆市創新高 夜期早段反彈乏力（不斷更新）
藍月亮 （新上市編號：06993） 今日暗盤，於富途暗盤交易場表現較好， 藍月亮收報15.98元，較藍月亮招股價13.16元高21.4%，一手（500股）帳面賺1410元。藍月亮曾高見19.4元，較招股價高44.3%，若高位沽一手最多賺3120元。
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藍月亮暗盤
|券商
|收報
|招股價
|變幅
|一手賺（元）
|收盤時間
|富途
|15.98
|13.16
|+21.4%
|1410
|18：30
|耀才
|15.26
|+16.1%
|1060
|19：30
|輝立
|15.32
|+16.4%
|1080
|18：30
藍月亮高低位追蹤暗盤
|券商
|高位
|變幅
|一手賺（元）
|最低位
|變幅
|一手賺／蝕（元）
|富途
|19.40
|47.4%
|3120
|13.0
|-1.2%
|-80
|耀才
|15.44
|17.3%
|1140
|14.0
|+6.4%
|+420
|輝立
|15.50
|17.8%
|1170
|14.5
|+10.2%
|+670
消息指，於場外暗盤市場早已有零星交易。部分成交價曾高見15.24元，較藍月亮招股價13.16元高15.8%。
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責任編輯：謝卓榮