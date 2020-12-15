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【消委會口罩報告】HKTVmall 口罩血穿透測試不理想　港視：與上月委託測試出入頗大（附滿分口罩一覽）

股市 14:35 2020/12/15

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港視於今年初宣布設口罩生產線，最新在消委會報告上測試表現一般。

消委會今早發表報告測試市面上出售的30款外科口罩，大部分過濾效能不俗，但7成樣本在個別範疇需改善，當中香港電視 （01137） 旗下HKTVmall口罩評分僅得3.5分，在樣本中表現不突出，而且被指在合成血穿透測試表現不理想。港視回應指，消委會口罩測試結果和公司委託測試結果有頗大出入。

港視回應指，HKTVmall成人口罩的售價應為$65 （30片），面層物料為淺綠色。公司於4月、11月都透過SGS進行合成血穿透測試，4月時HKTVmall為32個樣本進行測試，當中31個樣本通過測試；而11月進行了共96個樣本測試，測試結果為當中89個均通過測試。換算後，11月測試相當於32個口罩中，29.6個口罩達標。

港視指，上述的口罩均為消委會用作測試口罩的相同及同一批次物料。此項測試，一般以32個口罩為測試單位，當中29個樣本通過測試即為合格通過測試。

消委會測試滿分口罩一覽（由平均價格低至高排列）

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消委會測試的30款外科口罩，10款達5分最高評分。由本地主要財團製造的口罩方面，萬寧及屈臣氏口罩的總評分均為4.5分，當中萬寧口罩在耳帶斷裂拉力測試中評分較低，而屈臣氏口罩於標籤及使用說明評分稍遜。

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編輯：麥德銘

香港股票 香港電視（01137） 消委會 口罩 萬寧 屈臣氏 HKTV

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