【摺疊手機】三星計畫2021年專注推摺機　取代Galaxy Note系列

▲ 近日市場研究公司更發現，以全球出貨量計算，2020年三星在全球摺疊手機市場的市佔率高達88%，拋離其他競爭對手。

三星（Samsung）的摺疊手機一直備受好評。近日市場研究公司更發現，以全球出貨量計算，2020年三星在全球摺疊手機市場的市佔率高達88%，拋離其他競爭對手。三星當然要把握機會，近日韓媒報道指，三星明年將推出4款採用柔性屏的智能手機，甚至取代取代Note系列。

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市場研究公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）今（15日）發表的報告指出，三星Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold 2成為2020 年最暢銷的摺疊手機。而同屬三星集團子公司的Samsung Display，更在第三季的摺疊手機面板出貨量市佔率達96%，預估全年可達87%的市佔率。DSCC指，三星電子將會在明年將開發重點轉向摺疊手機，並逐步淘汰 Galaxy Note 系列，將使 Galaxy Z 成為三星的第二大旗艦級手機系列。

CNBC早前也有報道指，里昂證券（CLSA）資深分析師Sanjeev Rana認為，從 2022年開始，摺疊手機將成為市場主流。三星在此領域具有先行者優勢，未來幾年，摺疊手機將曾三星智能手機業務的重要營收來源。

韓媒《ETnews》報道亦提到，三星計畫在2021下半年推出4款採用柔性屏的智能手機，預計在8月投入量產，其中兩款機型是Galaxy Z Fold 2的後續機款。而同時，設計如「粉餅盒」的Galaxy Z Flip亦會有2款後續機款，分別為高階、平價版本，規格與功能顯著不同。

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責任編輯：曾曉汶