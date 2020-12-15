【2021展望】花旗估內地科網股 明年增長靠4大動力 薦4大相關股為行業首選

今年以來疫情爆發，加上其衍生各地封城等社交隔離措施，推動科技股取得可觀升幅。花旗發表報告總結上述現象時同時指出，多個傳統行業，和二線城市消費者的消費習慣走向數碼化,推動雲服務需求，加上千禧一代的消費力不斷上升，都是助長科技股今年以來跑贏恒指的主因。該行相信，明年科技股主要由4大動力推動增長，並同時推薦4隻科網股為明年行業首選。

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花旗2021年4大首選內地科技股一覽：

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花旗認為，明年推動科技股的動力包括1) 全國5G產業發展；2) 年青人及千禧一代在網上服務及娛樂的消費需求；3)全國城鎮化及次級城市走向現代化，民眾生活方式更貼近網上活動，以及4) 「十四五」規劃推動工業化，企業經營活動數碼化等加速雲端產業發展。但該行同時指，內地大型科網企業面對較以往更高的監管風險，加上全球地緣政治風險上升，都影響它們海外業務上的拓展。

較早前，另一間大行大和亦重申對內地科網行業保持正面看法，建議投資者留意受益於消費者消費習慣改變的產業，如網遊和電商的相關股等。

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花旗發表報告表示，受到疫情社交距離措施影響，大部分互聯網股從中受惠，其中內地互聯網股股價本年至今累升29.5%，跑贏恒指表現，相信在千禧一代的購買力不斷提高，二線城市的消費者和傳統行業的數碼化推動了雲計算和技術服務的變現能力。



該行補充，預期明年行業的增長力主要包括，5G和年輕千禧一代在娛樂內容和數字服務上的消費意願；城市化和低端城市的現代化，推動了更快的日常生活方式服務的消費者數碼化；「十四五」計劃中的工業和數字化促進雲遷移等，惟該行料互聯網龍頭企業面臨的監管挑戰上升、地緣政治緊張令該等企業海外擴張步伐有所放慢。該行首選騰訊(00700.HK) -7.500 (-1.313%) 沽空 $3.11億; 比率 5.027% 、阿里巴巴(09988.HK) -5.600 (-2.226%) 沽空 $2.96億; 比率 7.976% 、京東(09618.HK) -8.200 (-2.602%) 沽空 $1.45億; 比率 8.207% 及金山軟件(03888.HK) -0.100 (-0.238%)