【2021展望】道富環球：疫苗短線推動市場　長遠看好中國成長股及消費股

▲ 道富環球分析，全球經濟已從一個階段（貨幣和財政刺激措施）推到另一個階段（經濟重新啟動），關鍵將視乎政策制定者能否將經濟擺脫依賴現今市場的貨幣和財政刺激措施，回歸自主增長。

道富環球投資管理發布2021年全球市場展望，道富環球投資管理全球首席投資總監Rick Lacaille表示，新冠疫苗即將大規模應用，預料短期內能推動市場上升，因而看好具上行風險的成長型資產，並偏好中國及美國市場。不過他指，經濟急速反彈後，市場仍存在高度不確定性，因此建議投資者需保持警惕。

道富環球分析，全球經濟已從貨幣和財政政策刺激階段，進入經濟重新啟動階段，關鍵將視乎政策制定者能否將經濟擺脫依賴現今市場的貨幣和財政刺激措施，回歸自主增長，因此預料疫苗短線能令市場活躍，但仍認為前景仍未明朗。

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明年看好中國市場

道富環球投資管理亞太區投資部主管Kevin Anderson 表示，中國為今年唯一本地生產總值增幅為正數的國家，增幅達2.5%，加上中國政府有效遏制疫情，推測中國固定收益資產收益率或會回升，並認為人民幣有進一步升值的空間，因此明年的中國市場對投資者具吸引力。

他續指，儘管中國市場面臨地緣政治、高債務等挑戰，但他認為，中國企業增長韌性特別強，並指中國成長型和消費類股票最具吸引力。

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編輯﹕賴奕羚

