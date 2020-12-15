【營人物語@iM網欄】減肥都可以食牛扒　封門柳油花少肉味濃是首選

我們這群為食姊妹向來有個約定，每個月都會相約去試一間新餐廳，但疫情關係，我們已好一段時間沒相聚，這次天妮提議在她家中下廚，她說：「我家附近剛開了家凍肉店，專門售賣來自不同國家、不同部位的牛扒，街坊們試過都極力推介！」於是，我們便交由天妮負責選購牛扒。

「我買了多種款式的牛扒給你們試，有肉眼扒、M4澳洲和牛，亦有我減磅也適合進食的西冷牛扒。」天妮沾沾自喜地說。

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我再建議：「除了西冷牛扒，牛柳(Tenderloin)或牛冧肉(Rump) 也屬低脂選擇；另外，你可留意凍肉店有否售賣封門柳(Hanger Steak)，每隻牛只有一條封門柳，它較罕有之餘，油花較少，肉味亦香濃。」

Rebecca 吃下一口西冷牛扒後，對天妮說：「你買的肉類果然與別不同.......」繼而大家異口同聲地說：「特別『肥』！」

天妮裝出一副氣忿的樣子說：「為了好好招呼我的好姊妹，就連西冷牛扒我也特別挑選了USDA PRIME 級別，卻也被你們投訴，看來我是好心做壞事呢！」

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我安撫她說：「我們並非投訴，只是對正在積極瘦身的你來說，擔心變成壞事。不論美國、澳洲或日本，它們對牛肉的級別評分，都是以油脂分佈而定，PRIME 是美國牛扒中級別最高的，當然特別肥！」

天妮興奮地說：「一次半次不要緊吧！我還照着Gordon Ramsey 的方法去煎，先將西冷牛扒的肥膏邊煎出油份，慢慢待牛扒煎香，最後加入牛油及迷迭香。」

Gigi 笑着揶揄她說：「雖然你的婚禮因疫情而要延期，但也要繼續好好保持身型，穿上漂亮的婚紗，做個美美的新娘呢！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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