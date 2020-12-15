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【新加坡疫情】新加坡推安全隔離通道　擬容許商務客短暫入境毋須隔離

Hot Talk 17:07 2020/12/15

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新加坡擬允許商務客短暫入境，毋須隔離。

新加坡逐步擴大開放邊境，該國貿易及工業部部長陳振聲今天宣布將推出「安全隔離通道」（Segregated Travel Lane），允許國際企業界人士到新加坡面對面交流，最長可停留14天。不過，新加坡與香港的「旅遊氣泡」，仍然未有期。

新加坡貿工部表示，「安全隔離通道」允許來自所有國家的商務、官方及高經濟價值旅客短暫到訪新加坡，而無需隔離。有關計劃將於明年1月中旬開放申請，首批旅客預計1月下旬抵達。

新加坡放寬台灣旅客入境【下一頁】

使用「安全隔離通道」入境新加坡的旅客全程都只能在指定隔離設施活動，最多5人一組。在設施內，他們可與新加坡當地人士或其他同樣使用「安全隔離通道」入境的旅客在會議室進行面對面交流。

由新加坡博覽中心改造的新設施Connect@Changi是「安全隔離通道」的指定隔離設施之一，提供旅客住宿、用餐及舉行會議。貿工部規劃未來數週將宣布更多的指定隔離設施。

由淡馬錫控股主導的Connect@Changi在初期階段可容納840名訪客；待2021年中完建後，總共將有逾1300間客房及約340間會議室。

相關文章：【新加坡疫情】新加坡與輝瑞、Moderna、科興簽疫苗協議 輝瑞疫苗最快月底到貨

 

編輯：吳敏芳

 

經濟 疫情 貿易 新加坡

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