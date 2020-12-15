▲ 【美國大選】「另類選舉人」曾助甘迺迪當選 惟特朗普難抄橋成功

美國大選結果塵埃落定，美國各州選舉人團周一就美國大選結果正式投出總統。不過，有白宮顧問指出，在部份美國大選結果具有爭議州分，有「另類選舉人」（alternate slate of electors）為總統特朗普投票。事實上，「另類選舉人」曾協助美國前總統甘迺迪當選。然而，美媒認為特朗普與甘迺迪的情況不同，難同樣以「另類選舉人」令特朗普在美國大選翻盤。

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特朗普的高級顧問米勒（Stephen Miller）接受霍士訪問時指出，除了各州選舉人團名單中選舉人之外，在結果出現爭議的州分，會有一組「另類選舉人」投票，並會把他們的投票結果呈交給國會。

米勒解釋指，倘特朗普一方勝訴，國會會認證這組「另類選舉人」的投票結果。

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據美聯社報道指，美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）亦曾因「另類選舉人」勝出1960年的美國大選。

當時，夏威夷州的共和黨州長指，尼克遜（Richard Nixon）以大約100票的優勢贏得該州，又確認共和黨的選舉人資格。 不過，民主黨人仍堅持把選舉人票投予甘迺迪。最後發現經重新點票後，發現甘迺迪才是夏威夷州的贏家，國會其後接納民主黨「另類選舉人」的選舉人票。

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然而，美聯社認為，特朗普與甘迺迪的情況並不相同。在今屆美國大選多個關鍵州分的重新點票結果已出爐，確認由拜登獲得最多普選票，勝出該些州分。

責任編輯：林嘉莉