【疫市搵工】調查：應屆畢業生平均月薪為16,077元　錄5年來最大跌幅　逾4成畢業生感悲觀

JobsDB公布最新《2020年大專生就業狀況調查報告》，本年度大專畢業生首份工作的平均月薪為港幣16,077元，較去年調查的港幣16,692元減少約3.7%，錄得連續兩年下跌，更是5年來最大跌幅。

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按不同行業劃分， 醫療及製藥為平均起薪點最高，達20,050元。其後分別是為屋宇建築及建造（18,500元）及金融服務（18,321元）。不過，僅得76%畢業生滿意首份工作，比去年的調查下跌逾一成（11%）。同時，只有54%受訪者對事業發展前景感樂觀，比去年大跌20%，是自2015年在同類型調查中，樂觀指數最低的一年。

疫情持續，不少企業都凍結人手，令應屆畢業生搵工遇上不少阻力。絕大部份受訪者（87.7%）表示，疫情打亂其求職計劃，最明顯是覺得招聘職位減少（51.5%），亦有不少畢業生面試時感覺求職者之間競爭氣氛濃厚（16.7%）。

雖然經濟環境不算理想，但有高達 86% 在職畢業生表示畢業後三個月內找到工作，與去年相若，部分更於完成最後一個學期前（52%）已獲取錄。另亦有半數畢業生經歷4次或以上的求職面試才獲受聘，比去年上升5%。今年只有60% 未畢業的大專生考慮搵長工，比去年減少一成，計劃進修的學生則有18%，比去年增加8個百分點，顯示疫情下他們或傾向進一步裝備自己才投身職場。

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責任編輯：葉泳珊