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【數碼技術】建築承建商數碼新品牌Oodles　善用數據創室內設計新體驗

商業 14:40 2020/12/15

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德合集團建新品牌Oodles，希望建立新商業模式，幫助公司業務增長。

數碼化浪潮早已開始，受新冠肺炎疫情影響，數碼化業務更成為企業創造機遇的關鍵，建築設計承建商德合集團（00368）就創立新品牌Oodles，以數碼化方案為室內設計行業注入新元素。

數碼化衍生4大新服務

德合集團行政總裁吳志超表示，公司一直做傳統裝修生意，近年有見業內愈來愈多使用IT技術，如掃描家居樓盤的3D掃描器（scanner），室內設計亦由平面2D圖則，變成立體3D引擎系統。

近年公司IT部門掌握不少室內設計相關數據，如能將技術獨立抽出來，建立新商業模式，可幫助公司業務增長。

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吳志超坦言，公司一直都希望將技術及數據配合應用，今年遇上疫情，反而是一個契機。「疫情開始時，人與人之間開始利用新科技，例如Zoom等平台開會，減少見面接觸，疫情反而提高我們使用IT的信心，因此決定成立新品牌Oodles，以推出一站式科技技術服務。」

新品牌Oodles就包括4大服務：

  • Oodles Scanner；
  • Oodles 720；
  • Oodles Cube；
  • Oodles Transformer；

吳志超解釋，當公司要與其他建築承建商合作時，使用3D立體圖能省下不少時間。如使用3D scanner掃描樓盤，可將數據直送雲端，負責人員能通過3D設計溝通，減少到地盤考察。「使用新技術的出錯率，能大幅減低50%以上，傳統上，建築圖則要出樣板，如使用電腦3D立體圖，時間能快1倍以上。」

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據了解，Oodles 720就可以讓用家從2D或3D角度建立室內裝修設計，可隨意移動、擺放及轉換傢俬，預覽不同燈光效果，亦有實時度尺功能，體驗不同設計風格。「公司以往就幫助眾多屋苑及發展商做裝修，數據庫有大量資料，用戶可以選擇適合的室內間隔調配裝修擺設，未來可以將服務開放給大眾使用。」

研發室內3D掃瞄器

其次，要做到收集樓宇室內設計及間隔數據，必要有3D scanner。吳透露，曾在2至3年前，希望購買3D掃瞄器，但購買價值不菲。「外國使用3D scanner已普遍，但因為外國地方大，3D scanner機器亦較大型，造價亦貴，一台約為30至40萬港元，因此公司決定與夥伴合作，共同研發3D scanner。」

吳表示，Oodles Scanner中的光學雷達，度尺寸的準確度亦毫不遜色。「10米範圍內，誤差只有3毫米，在香港的樓宇建築內使用亦已很理想，如要做到誤差僅1毫米，價錢可能就需要多5至10倍價錢。」他透露，公司目前已有數台3D掃瞄器，未來如見業界或市場對此有需求，可以各種形式如租賃或出售機器以創造收入。吳志超預計，明年初公司將以Oodles品牌，逐步推出各種嶄新服務。「看看市場反應，再考慮品牌未來的發展路向，當然希望能最終將技術及服務衝出香港。」

技術要落地 必須以人為本

近年數碼科技開始融入人們生活，無論衣食住行皆能照顧到，但距離各種技術真正普及，仍有一段距離。吳志超表示，科技要真正落地，必須要看實用價值。「高科技技術能不能落地，最重要是人們能不能用到，體驗到。」

德合集團旗下品牌就有Oodles Cube服務，利用沉浸式虛擬現實顯示系統，糅合立體投影顯示、音響及傳感器等技術，用戶亦可以使用3D眼鏡，置身立體世界，體驗家居裝修設計。其次，該服務亦可配合Oodles 720軟件，用家可於軟件中修改設計，並即時在投影系統中預覽。

此外，Oodles Transformer變形傢俬，就將衣櫃、睡床及飯桌等多種傢俬組合融合在一起，用戶可以利用觸控式螢幕或Oodles手機應用程式，控制變形傢俬各項目伸縮功能。吳表示，公司開發新技術及服務，希望為業界提高效率，市民亦能最終得益。

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記者：李彥煒

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