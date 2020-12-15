  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (二) 15:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【閃‧亮‧人生@iM網欄】「對」的心態 ~ I Can Do It

名人薈萃 14:32 2020/12/15

分享：

雖然巿道不太好，但我公司各部門仍在不斷請人；回流家族企業工作之前，曾做過四年獵頭公司，也累積點點請人的心得想和大家分享。

工作日子久了，愈來愈發覺，一個人的成功，除了天時、地利、人和、個人實力之外，「對」的心態，也很重要。我請人又或是提升下屬的一個很大準則，就是要看他/她有沒有表現出我所謂的「Can Do」精神。

Can’t Do = 找藉口

我最怕和兩種人合作，第一種是不專業又無擔帶、做事不靠譜的人。另一種就是凡事總找籍口，Can’t Do經常掛在口唇邊的那種人，口頭禪是「搞不掂呀！唔關我事呀！我都好無奈呀...（下省十萬個理由）」。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】Generation Next的顛覆性思維

相信大家過去在工作上也會同樣遇過凡事樣樣推搪、No No No、樣樣不經思考但第一句話就必定說「做不到、辦不到」，總之就有十萬九千個原因解釋做不到的人...真的很怕與這些人合作，如果是自己的下屬，更加不能接受。

當你經常抱着「Can’t Do」的心態，凡事都以「不可能」、「不可以」的態度去想，所有事情都一定不能成功。因為你的負面精神已取決你做事的方向，結果就必定如你所想——Can’t Do！

而這種Can’t Do的負能量，很容易傳染開去。當我建立團隊的時候，第一時間就要察覺哪些同事抱有這Can’t Do心態。我一定不會讓這些人留在我的身邊，因為他/她會影響你，也會影響你身邊的團隊，對這些人必要敬而遠之。

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】招聘三大指標 你是公司要找的「The One」？

我相信事情做成與否，真的要經過很多波折。很少事情可以平平淡淡、簡簡單單的就會攪掂。偶爾上天或許會獎勵一下，讓我們輕鬆簡單過關，遇到有這種情況，一定要Thank God的眷顧！但絕大部份時候，都是好事多磨，十次有九次都必須有點經歷，要排除萬難，才收得正果。

Can Do = 想辦法

而「Can do」，是一種膽敢去試、Give it a try and my best and I have no regrets的精神、一種永不言敗、堅持到底、不放棄的態度。當然也要先戴頭盔，但凡打家劫舍、作奸犯科的事情都不能為，否則，其他事情，我希望我的同事也會想盡辦法做到為止。

作為一個領袖，也要有這樣的視野和「敢」想，要具備正面Can Do思維去引導旗下團隊，處理每步遇到的難關並鼓勵他們從錯誤中繼續學習和進步，直至成功。哪怕你不是領袖又或是公司管理階層，作為團隊的一份子，做下屬的，更加要給老闆或上司感受到你有具備永不放棄的Can Do精神，你是一個Problem Solver，凡事都能找到辦法「搞得掂」，老闆才會放心交托項目給你主理，這樣你才有更多「更上一層樓」的機會！

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】New HK Spirit 把握好時機 用心可成真

我的格言是「不懂的就去學，不認識的就去問」，千萬不可以一開始就封了門説不！我也經常提醒我的同事，朋輩工作之間要培養出正能量、互相幫忙丶互想辦法，正所謂「一人計短，二人計長」，大家多行一步丶多動腦筋，總會想出可行辦法來，這才是我要的團隊！

辦法總比困難多

那你...是屬於Can Do還是Can’t Do的人呢？是屬於「想辦法」還是「找藉口」的人？Can Do 肯做、肯試、肯博，在這個年頭是必須的。如果你是在找新工作的，Interview時必須向你的未來老闆/上司，展現出你具備Can Do 的心態。如仍在工作的你，不妨也給自己更多的勇氣，試試超越自己的Comfort Zone，對自己丶對團隊說句「I Can Do It!」要相信，「辦法總比困難多」！

從今天起不妨改變一下，少少思想上的轉變，可能會為你的事業帶來意想不到的好結果呢？

相關文章：【閃‧亮‧人生@iM網欄】1億點擊的背後 BLACKPINK 台上的一分鐘

作者_陳嘉賢簡介：

德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳嘉賢

上一篇文章

【營人物語@iM網欄】減肥都可以食牛扒　封門柳油花少肉味濃是首選

下一篇文章

【港股追蹤】獲大行提升目標價 申洲國際逆市上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股
【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）