【閃‧亮‧人生@iM網欄】「對」的心態 ~ I Can Do It

雖然巿道不太好,但我公司各部門仍在不斷請人;回流家族企業工作之前,曾做過四年獵頭公司,也累積點點請人的心得想和大家分享。

工作日子久了,愈來愈發覺,一個人的成功,除了天時、地利、人和、個人實力之外,「對」的心態,也很重要。我請人又或是提升下屬的一個很大準則,就是要看他/她有沒有表現出我所謂的「Can Do」精神。

Can’t Do = 找藉口

我最怕和兩種人合作,第一種是不專業又無擔帶、做事不靠譜的人。另一種就是凡事總找籍口,Can’t Do經常掛在口唇邊的那種人,口頭禪是「搞不掂呀!唔關我事呀!我都好無奈呀...(下省十萬個理由)」。

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】Generation Next的顛覆性思維

相信大家過去在工作上也會同樣遇過凡事樣樣推搪、No No No、樣樣不經思考但第一句話就必定說「做不到、辦不到」,總之就有十萬九千個原因解釋做不到的人...真的很怕與這些人合作,如果是自己的下屬,更加不能接受。

當你經常抱着「Can’t Do」的心態,凡事都以「不可能」、「不可以」的態度去想,所有事情都一定不能成功。因為你的負面精神已取決你做事的方向,結果就必定如你所想——Can’t Do!

而這種Can’t Do的負能量,很容易傳染開去。當我建立團隊的時候,第一時間就要察覺哪些同事抱有這Can’t Do心態。我一定不會讓這些人留在我的身邊,因為他/她會影響你,也會影響你身邊的團隊,對這些人必要敬而遠之。

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】招聘三大指標 你是公司要找的「The One」?

我相信事情做成與否,真的要經過很多波折。很少事情可以平平淡淡、簡簡單單的就會攪掂。偶爾上天或許會獎勵一下,讓我們輕鬆簡單過關,遇到有這種情況,一定要Thank God的眷顧!但絕大部份時候,都是好事多磨,十次有九次都必須有點經歷,要排除萬難,才收得正果。

Can Do = 想辦法

而「Can do」,是一種膽敢去試、Give it a try and my best and I have no regrets的精神、一種永不言敗、堅持到底、不放棄的態度。當然也要先戴頭盔,但凡打家劫舍、作奸犯科的事情都不能為,否則,其他事情,我希望我的同事也會想盡辦法做到為止。

作為一個領袖,也要有這樣的視野和「敢」想,要具備正面Can Do思維去引導旗下團隊,處理每步遇到的難關並鼓勵他們從錯誤中繼續學習和進步,直至成功。哪怕你不是領袖又或是公司管理階層,作為團隊的一份子,做下屬的,更加要給老闆或上司感受到你有具備永不放棄的Can Do精神,你是一個Problem Solver,凡事都能找到辦法「搞得掂」,老闆才會放心交托項目給你主理,這樣你才有更多「更上一層樓」的機會!

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】New HK Spirit 把握好時機 用心可成真

我的格言是「不懂的就去學,不認識的就去問」,千萬不可以一開始就封了門説不!我也經常提醒我的同事,朋輩工作之間要培養出正能量、互相幫忙丶互想辦法,正所謂「一人計短,二人計長」,大家多行一步丶多動腦筋,總會想出可行辦法來,這才是我要的團隊!

辦法總比困難多

那你...是屬於Can Do還是Can’t Do的人呢?是屬於「想辦法」還是「找藉口」的人?Can Do 肯做、肯試、肯博,在這個年頭是必須的。如果你是在找新工作的,Interview時必須向你的未來老闆/上司,展現出你具備Can Do 的心態。如仍在工作的你,不妨也給自己更多的勇氣,試試超越自己的Comfort Zone,對自己丶對團隊說句「I Can Do It!」要相信,「辦法總比困難多」!

從今天起不妨改變一下,少少思想上的轉變,可能會為你的事業帶來意想不到的好結果呢?

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】1億點擊的背後 BLACKPINK 台上的一分鐘

作者_陳嘉賢簡介: 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢,先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機