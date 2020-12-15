  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (二) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】外派僱員生活費用　香港蟬聯全球最貴

商業 15:00 2020/12/15

分享：

儘管新冠肺炎疫情對香港經濟造成明顯的影響，但有調查指出，本港仍然成為全球外派僱員生活費用最高的城市。

【香港經濟】調查:  會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮

人力資源顧問機構ECA International發表最新的「生活費用研究」結果，指出現時香港為全球外派僱員生活費用最高的城市。該機構亞洲區域總監關禮廉表示，香港的各項消費價格都偏向昂貴，特別是住房成本持續高企。儘管受到疫情和社會政治形勢持續不穩的影響，去年香港的住房價格略有回跌，但香港仍然排名榜首。

中國4個城市  躋身生活費用最高的20個城市之列

在其他亞洲地區方面，儘管人民幣匯率疲弱，且大部份中國城市的通貨膨脹率較低或出現負數，但中國內地一線城市仍全部位列全球最貴的20個城市之中，其中上海排名第十一位。而泰國和越南城市的排名都較去年下降超過10位，部分原因可歸咎於當地貨幣疲弱，租務市場也受到衝擊，導致租金下調等因素。

歐美方面，外派僱員在澳洲城市的生活費用於過去12個月變得越來越昂貴，令各個澳洲城市的排名皆有所上升，悉尼也晉升至全球首50名內。關解釋，澳元今年走勢非常強勢，對外派僱員而言，意味著當地商品變得比去年更為昂貴。另由於歐元及英鎊在今年大部分時間走勢強勁，因此不少歐洲地區的排名也有所上升。

 外派僱員生活費用最高的10個全球城市排名：

城市 2020年排名 2019年排名
香港 1 1
東京 2 2
紐約 3 3
日內瓦 4 4
蘇黎世 5 6
倫敦 6 10
特拉維夫 7 5
首爾 8 7
三藩市 9 9
橫濱 10 8

【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品

責任編輯：蘇穎琪

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【跨境清關】「跨境一鎖計劃」今年增共12個清關點　有11間香港物流公司已參加計劃
今日
【跨境清關】「跨境一鎖計劃」今年增共12個清關點　有11間香港物流公司已參加計劃
【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品
今日
【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品
【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮
今日
【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
今日
AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券
疫情 經濟 香港 中國 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

下一篇文章

【數碼技術】建築承建商數碼新品牌Oodles　善用數據創室內設計新體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞優惠】麥當勞推聖誕晚餐優惠　蜜糖BBQ麥炸雞加入10號餐
【麥當勞優惠】麥當勞推聖誕晚餐優惠　蜜糖BBQ麥炸雞加入10號餐
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【驚安之殿堂】Don Don Donki登陸戶戶送　日本產品最快30分鐘到家【附優惠碼】
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）
【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）
【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」
【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」
【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折
【驚安之殿堂】DON DON DONKI上水匯期間限定店明開幕　多款聖誕套裝禮籃福袋有折