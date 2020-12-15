【香港經濟】外派僱員生活費用　香港蟬聯全球最貴

儘管新冠肺炎疫情對香港經濟造成明顯的影響，但有調查指出，本港仍然成為全球外派僱員生活費用最高的城市。

【香港經濟】調查: 會計業對明年經濟前景感悲觀 料港GDP繼續萎縮

人力資源顧問機構ECA International發表最新的「生活費用研究」結果，指出現時香港為全球外派僱員生活費用最高的城市。該機構亞洲區域總監關禮廉表示，香港的各項消費價格都偏向昂貴，特別是住房成本持續高企。儘管受到疫情和社會政治形勢持續不穩的影響，去年香港的住房價格略有回跌，但香港仍然排名榜首。

中國4個城市 躋身生活費用最高的20個城市之列

在其他亞洲地區方面，儘管人民幣匯率疲弱，且大部份中國城市的通貨膨脹率較低或出現負數，但中國內地一線城市仍全部位列全球最貴的20個城市之中，其中上海排名第十一位。而泰國和越南城市的排名都較去年下降超過10位，部分原因可歸咎於當地貨幣疲弱，租務市場也受到衝擊，導致租金下調等因素。

歐美方面，外派僱員在澳洲城市的生活費用於過去12個月變得越來越昂貴，令各個澳洲城市的排名皆有所上升，悉尼也晉升至全球首50名內。關解釋，澳元今年走勢非常強勢，對外派僱員而言，意味著當地商品變得比去年更為昂貴。另由於歐元及英鎊在今年大部分時間走勢強勁，因此不少歐洲地區的排名也有所上升。

外派僱員生活費用最高的10個全球城市排名：

城市 2020年排名 2019年排名 香港 1 1 東京 2 2 紐約 3 3 日內瓦 4 4 蘇黎世 5 6 倫敦 6 10 特拉維夫 7 5 首爾 8 7 三藩市 9 9 橫濱 10 8

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責任編輯：蘇穎琪

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