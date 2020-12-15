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【吉利股價】吉利汽車曾升逾半成　據報與百度洽建電動汽車合資（第二版）

新經濟追蹤 13:54 2020/12/15

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吉利午後股價拉升，據報與百度洽成立電動車合資。圖為吉利大股東李書福。

吉利汽車 （00175） 午後股價開油門，據外電引述消息指，百度（美：BIDU）與包括吉利汽車在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜。至下午1時55分，吉利汽車午後股價一度升逾半成，高見23.7元，最新升4.5%至23.45元，成交18億元。

百度回應有關傳聞時稱，不評論市場傳聞。

路透社引述消息指，百度正與吉利汽車、廣汽 （02238） 、一汽旗下紅旗，初步洽商成立合資企業，目前未達任何協議。百度近年正在開發自動駕駛等技術，也在北京、長沙等地試營自動駕駛的士服務，百度據報期望持有合資公司控股權，並以授權製造方式與車廠合作。

廣汽於消息傳出後股價跌幅收窄，最新跌0.5%，暫報8.36元，成交逾1億元。

傳合作推出售價8萬敞篷電動車 小米、比亞迪齊否認 ，詳情可見【下一頁】

吉利最新也獲麥格理上調目標價，由14.5元大升至28.4元，投資評級由中性升至跑贏大市。麥格理指，吉利產品價格趨勢勝預期、與富豪汽車（Volvo）合資品牌「領克（Lynk & Co）」表現強勁，而且有穩定產品周期，料吉利明年銷售增長28%，而且受惠新能源車轉勢帶動估值重估。

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編輯：麥德銘

香港股票 百度（美：BIDU） 吉利汽車（00175） 富豪 汽車股

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