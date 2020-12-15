【港股追蹤】獲大行提升目標價 申洲國際逆市上升

恒指年內仍錄得單位數跌幅，不過有部分成分股則保持強勢，申洲國際（02313）就是其中之一。股份年內累升超過2成，若以3月份低位72.35元計，低位至今更累升超過90%，非常誇張。股價近期升至高位後開始橫行，續獲大行睇好其前景，今日股價再逆市升逾2%，重上140元水平。

瑞銀研究報告指，申洲銷售於下半年回復增長，較該行為預期早，來自中日品牌客戶訂單強勁，抵銷三大運動服品牌客戶溫和復甦。口罩訂單亦為今年銷售作出貢獻，公司於下半年回復招聘，並計劃明年增加10%至15%產能。

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該行認為股份今年升勢強勁，相信下半年，及明年的訂單復甦已大致反映，維持「中性」評級，但目標價則由95元，大幅提升近50%，至140元。

同樣睇好申洲的尚有高盛，該行早前重新對中國運動服飾市場預期作調整，並看好公司在運動服飾類表現的訂單，可受惠行業綜合的趨勢，故提升對股份2020年至2022年盈利預期0.5%至0.8%，維持「買入」評級，目標價由136元，提升至155元，相當預測市盈率27.5倍，以現價計，仍有接近10%潛在上升空間。

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記者：葉志偉