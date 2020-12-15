【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成　舜宇升近3%、富智康升5%

▲ 有外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）宣佈，計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成，從2021年1月到2021年6月期間，將iPhone產量提升至9,600萬部。

外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）宣佈，計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成，從2021年1月到2021年6月期間，將iPhone產量提升至9,600萬部。蘋果盼望借助首款5G機型iPhone 12系列推動手機銷量，預料其主要IT企業供應商將因此而受惠。

消息傳出後，蘋果概念股午市後拉升，舜宇光學 （02382） 升近3%，丘鈦科技 （01478） 升3.6%，富智康 （02038） 升5%，比亞迪電子 （00285） 升1%。

早前有消息傳出，台積電明年首季為蘋果A14芯片代工所用的5nm產能利用率將由100%下降至80%，引來外界憂慮此項現象反映iPhone 12系列需求低於預期。著名蘋果分析師郭明錤昨日（14日）表示，iPhone 12 Pro 銷售仍然強勁，並預測明年iPhone第二季出貨量為4500萬部，比起今年同期3600萬部有明顯增長。

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編輯﹕賴奕羚

