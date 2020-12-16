【iPhone增產】蘋果明年上半年擬增iPhone產量3成　比亞迪電子創一個月新高、丘鈦科技升1成

▲ 外電指，蘋果計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成，從2021年1月到2021年6月期間，將iPhone產量提升至9,600萬部。

外媒報道，蘋果（美﹕AAPL）宣佈，計劃在明年上半年將iPhone產量提升3成，從2021年1月到2021年6月期間，將iPhone產量提升至9,600萬部。蘋果盼望借助首款5G機型iPhone 12系列推動手機銷量，預料其主要IT企業供應商將因此而受惠。

蘋果概念股今早股價繼續造好，比亞迪電子 （00285） 升4.1%，報40.9元，創一個月新高，成交5.08億元。舜宇光學 （02382） 收市升1.8%，現報156.9元。丘鈦科技 （01478） 升10.4%，報12.1元，富智康（02038）不升反跌，跌1.2%至0.83元。

早前有消息傳出，台積電明年首季為蘋果A14芯片代工所用的5nm產能利用率將由100%下降至80%，引來外界憂慮此項現象反映iPhone 12系列需求低於預期。著名蘋果分析師郭明錤昨日（14日）表示，iPhone 12 Pro 銷售仍然強勁，並預測明年iPhone第二季出貨量為4500萬部，比起今年同期3600萬部有明顯增長。

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編輯﹕賴奕羚

