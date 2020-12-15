【美國大選】選舉人團投票結果確認拜登勝選

美國大選結果已經塵埃落定，本周一（14日）選舉人團（electoral college）正式投票，確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden） 成為總統當選人。根據選舉人團制度規則，全美538名選舉人按照11月3日普選投票結果進行投票，拜登獲306票，特朗普則獲得232票。

根據大選結果，拜登橫掃了6個關鍵搖擺州份，包括內華達州、亞利桑那州、賓夕法尼亞州、威斯康星州、密歇根州、以及喬治亞州，拜登亦取得加州的全部55張選舉人票。投票結果將於明年1月6日由現任副總統彭斯（Mike Pence）主持的國會聯席會議中點算，一旦確認結果後，新任總統及副總統將於1月20日正式宣誓就職。

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拜登周一晚間於特拉華州發表全國演說，指「民主的火焰很久以前就在這個國家（美國）被點亮，」他還強調說，「任何事情，包括一次全球大流行疫情或是濫權的行為，都無法夠撲滅這個火焰。」

早前特朗普於白宮接受記者訪問時曾指，如選舉人團最終確認拜登獲勝，他將會離開白宮。對於現任總統特朗普（Donald Trump）多番質疑選舉結果，並拒絕接受大選落敗，拜登表示「是時候翻過這一頁了，就像我們在整個歷史當中所做過的那樣，團結起來，一同治療創傷」。

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