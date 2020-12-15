  • 15°C
香港時間 : 20201215日 (二) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球量寬】巴菲特拍檔芒格警告：美國大量印鈔如在玩火

環球政經 21:25 2020/12/15

分享：

新冠疫情爆發以來，以聯儲局為首的環球央行不斷放水救經濟，股神巴菲特的拍檔、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）周一（14日）提醒市場，要警惕政府近年來的量化寬鬆水準與大規模政府赤字，指政府印鈔行為如同在「玩火」邊緣（playing with fire）。

【新冠疫苗】港府訂購中英美3款疫苗　最快明年1月起接種【下一頁

極具投資才能的芒格指，隨着新冠疫苗的推出，疫情的影響將在未來一年內大幅縮小。另外他還預測，未來10年的股市回報率將低於過去10年，「股市如此狂熱，但管理系統、回報系統是如此愚蠢。」

美國國會有望達成新一輪紓困方案，另外聯儲局將於本周二（15日）舉行議息會議，市場多數分析預期局方將會維持量寬規模，並保持寬鬆貨幣政策立場。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

疫情 經濟 議息 量化寬鬆 美國聯儲局 疫苗 巴菲特 美國

下一篇文章

【小龍論勢】大市高位整固，是好還是淡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【居屋申請2020】幸運兒授白表申請攻略　白表抽居屋如何增中籤機會？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【年度總結】港股2020年升幅榜Top 10　比亞迪排第4　頭3位你有冇買中？
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市