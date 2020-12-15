【全球量寬】巴菲特拍檔芒格警告：美國大量印鈔如在玩火

新冠疫情爆發以來，以聯儲局為首的環球央行不斷放水救經濟，股神巴菲特的拍檔、巴郡副主席芒格（Charlie Munger）周一（14日）提醒市場，要警惕政府近年來的量化寬鬆水準與大規模政府赤字，指政府印鈔行為如同在「玩火」邊緣（playing with fire）。

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極具投資才能的芒格指，隨着新冠疫苗的推出，疫情的影響將在未來一年內大幅縮小。另外他還預測，未來10年的股市回報率將低於過去10年，「股市如此狂熱，但管理系統、回報系統是如此愚蠢。」

美國國會有望達成新一輪紓困方案，另外聯儲局將於本周二（15日）舉行議息會議，市場多數分析預期局方將會維持量寬規模，並保持寬鬆貨幣政策立場。

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