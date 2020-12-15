【抖音新方向】TikTok進軍歐洲市場　首度推出Samsung智能電視應用

▲ TikTok宣布，將在歐洲推出適用於Samsung智能電視的應用程式，並將在英國率先推出。

內地短影片社交平台抖音（TikTok），早前曾飽受市場風波，不過最近就迎來一個好消息。TikTok宣布，將在歐洲推出適用於Samsung智能電視的應用程式，並將在英國率先推出，可應用於所有2018年或以後生產的Samsung電視，而且未來將會預載在新電視之中。

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據Sam Mobile報道， Samsung的所有型號智能電視，除The Sero外，將在2021年開始加載TikTok應用程式，不過目前就僅適用於英國。Samsung表示，電視屏幕版本的TikTok，暫時是他們的專屬應用，並指是專門為家庭增加觀賞體驗而設，特別提供「For You」和「Following」的功能。同時，亦允許用戶瀏覽自己最喜歡和最常觀看的頻道內容，包括#LearnOnTikTok，以學習烹飪或健身技巧等。

此外，TikTok的內容也被分成12個類別，包括喜劇，學習，體育，旅行，動物，藝術，食品等。而在Samsung TV上觀看TikTok影片將不需要額外申請賬戶；如果是舊款的Samsung智能電視，就可以到應用商店下載，而未來的新電視上亦將預載這款應用程式。

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Samsung表示，在未來幾個月內，其他國家將可以在其智能電視下載TikTok，不過就未有提到會否在美國推出。

責任編輯：施雯雯