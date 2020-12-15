【香港經濟】調查:  會計業對明年經濟前景感悲觀　料港GDP繼續萎縮

新冠肺炎肆虐全球，香港作為外向型經濟體系，經濟活動大受打擊。據澳洲會計師公會的年度調查顯示，眾多會計專業人士對香港明年的經濟前景感到悲觀，75%受訪會計人士預計本港GDP明年繼續萎縮，因全球的積極情緒尚未反映到實體經濟中，仍需時日重拾商業信心。

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調查顯示，46%的受訪者預計其所在企業收入下降，45%的受訪者認為其所在企業將在明年凍結人手。另外， 61%的受訪者認為政府的「保就業計劃」是幫助企業度過時艱最有效的紓困措施； 38%的受訪者還認為，政府或應延長並優化「保就業計劃」，以幫助企業維持業務運營並舒緩短期內潛在的失業壓力。

中小企明年初或面臨倒閉危機

澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚表示，受疫情制定的社交距離限制影響，令眾多企業收入縮減，尤其所在行業受重創的中小企，如零售和旅遊等，在明年初或面臨倒閉危機。 鑒於46%的受訪者預計其所在企業明年收入將會減少，政府也可以考慮採取措施，例如向中小企或受重創行業的企業引入臨時稅務虧損轉回政策。

劉明揚又指出，儘管本港經濟在今年第三季度有所改善，但大多數受訪者認為，除非疫苗可供廣泛接種，否則疫情將繼續阻礙明年香港經濟復甦。而本港明年的經濟復甦還將取決於內地疫後強勁的經濟增長、中美關係改善以及全球經濟複蘇。他建議，香港企業應關注由擴大與東盟國家貿易往來及「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）帶來的機遇。

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責任編輯：蘇穎琪

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