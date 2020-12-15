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【大行報告】中金高盛齊唱好 目標價上調至50.6元　龍湖今日成逆市之升

股樓投資 13:36 2020/12/15

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龍湖集團（00960）早前配股，未有影響券商對其前景看法，高盛及中金分別發表報告，均維持「買入」評級，中金給予目標價48.92元，而高盛則上調5%至50.6元。

龍湖今日（15日）中午報42.8元，逆市微升0.5%，成交額1.1億元。

高盛報告指出，龍湖以47元配售5,000萬股新股，總股本增加至61.53億股，該行把今年至2022年每股盈利預測，平均下調1%，至3.1元、3.71元及4.23元人民幣。

【大行報告】天寒地凍買咩股好？ 美銀推介呢隻火鍋股　目標價大升1倍 詳情請按【見下頁

不過，由於人民幣造好，在匯兌上有所得益，高盛把龍湖今年底每股資產淨值升至59.5元，目標價上調5%至50.6元，評級維持「買入」。

中金報告指，長線看好龍湖地產，維持目標價48.92港元。龍湖近日公布，2020年首11個月，累計合同銷售金額2,428億人民幣，同比上升9.03%；合同銷售面積1,438萬平方米，同比上升9.35%。

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記者：李兆明

 

大行報告 目標價 買入 配股 龍湖集團（00960）

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