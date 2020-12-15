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【港股追蹤】內地累計建逾70萬個5G基站 中移動股價仍然無起色

股樓投資 13:07 2020/12/15

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美國總統特朗普（Donald Trump）上月簽署行政命令，禁止美國人或企業投資由中國軍方擁有或控制的公司，包括中移動（00941）及中電信（00728）等中資電訊股。當中中移動股價已經連跌第8個交易日，今早再跌近0.5%，低見43.9元的52周新低。

中移動上周與天津市政府簽署戰略合作協議，將持續加大在天津的通信基礎設施建設投資規模，「十四五」期間計劃投資約120億元人民幣。

【港股追蹤】連升第5個交易日 九毛九創上市新高，詳情請按見下面

根據協議，「十四五」期間，2021年中移動將累計在天津建成5G基站超12,000個，2022年將累計建成5G基站17,000個，「十四五」末期累計建成5G基站25,000個，實現天津全市連續覆蓋。但卻無助公司股價回穩。

工信部副部長劉烈宏透露，內地已建成全球最大5G網絡，累計已建成5G基站71.8萬個，推動共建共享5G基站33萬個。他又指，截至目前內地累計已有1,700萬名用戶完成攜號轉網，一小時攜轉成功率超過99%。

雖然大行摩根士丹利（大摩）早前發表的報告，表明對電訊股有信心，對三隻股份全部給予「增持」評級，及遠高於現價的目標價，但難阻三隻股份近期持續走弱。

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記者：葉志偉

 

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