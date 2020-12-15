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【美國大選】梅拉尼婭打定輸數？往佛州為兒子揀超貴私校

環球政治 13:12 2020/12/15

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美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為候任美國總統，惟美國總統特朗普繼續挑戰美國大選結果。不過，第一夫人梅拉尼婭似乎不認為特朗普可扭轉美國大選結果。有美媒揭露，梅拉尼婭已計劃好遷出白宮後在佛州定居，並在佛州為兒子巴倫（Barron Trump）尋覓學校，梅拉尼婭亦已參觀一間每年學費約3.5萬美元（約27.3萬港元）的私校。

《紐約郵報》（New York Post）旗下的《Page Six》報道指，梅拉尼婭已到訪距離海湖莊園（Mar-a-Lago）約40分鐘車程的松頂學校（Pine Crest school）。

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松頂學校一年學費高達約3.5萬美元（約27.3萬港元）。著名美國歌手Ariana Grande、名人Bethenny Frankel為該校的校友。

報道又指，特朗普家族已把其住址，由紐約市更改為佛州。報道稱，梅拉尼婭已搜羅位於棕櫚灘（Palm Beach）、布勞沃德郡 （Broward County）的學校，希望為兒子找到最合適的學校，暫未做出決定。

美國有綫新聞網絡（CNN）早前引述消息人士指，梅拉尼婭正在清點傢俬、藝術品及其個人物品，已準備好搬離華盛頓。

責任編輯：林嘉莉

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