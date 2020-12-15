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【居屋2020】一文盤點未來數年居屋供應　北角單幢居屋最觸目

股樓投資 13:19 2020/12/15

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「居屋2020」剛剛完成攪珠，頭10個中籤號碼，分別是「18、79、07、11、51、08、17、02、97、00」。若然你的號碼排得很後，估計揀樓無望，其實也不用灰心。因為未來數年還有多個居屋項目排隊登場，當中最觸目的是位於香港島，北角渣華道的單幢樓居屋項目！

【居屋2020】攪珠結果出爐 18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）【請看下一頁】

該北角居屋項目位於渣華道、電照街交界，本為一個籃球場及休憩處。由於地皮面積細小，將興建為一幢34層高的單幢居屋，預計2023/24年建成。項目最大賣點是毗鄰豪宅及飽覽維港景，新地的臨海豪宅海璇及北角滙商場在屋苑前方，高層單位相信可飽覽維港景色。

未來數年居屋供應（資料來源︰房屋署）

地點 預計建成單位數目
東涌第54區 3,300
沙田安睦街 500
北角渣華道 200
九龍城高山道 500
啟德2B2號地盤 1,800
安達臣道石礦場RS-1號地盤 1,900
將軍澳昭信路 600
屯門第16區恒富街 500

【居屋2020】新居屋戶戶開門見廁? 除了這5款戶型 (戶型全集多圖)

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責任編輯：葉卓偉

 

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