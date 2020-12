【輝瑞疫苗】美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等

隨著輝瑞疫苗獲美國政府緊急授權,美國周一(14日)起為國民接種輝瑞疫苗。美國安排醫護人員及療養院長者接種首批輝瑞疫苗,輝瑞行政總裁更表示,政府已嚴格規定接種次序,因此他也要排隊等待接種輝瑞疫苗。【輝瑞疫苗】美國開打「第一針」特朗普:恭喜美國 【下一頁】

美國周一展開疫苗接種,來自紐約皇后區的女護士林賽(Sandra Lindsay)成為臨床試驗志願者以外,美國首位接種輝瑞疫苗的人。

輝瑞(Pfizer)行政總裁布拉(Albert Bourla)周一接受CNN訪問時,透露自己仍未接種輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗。布拉指輝瑞正設立一個道德委員會,來決定公司内部誰可接種新冠疫苗。

【輝瑞疫苗】美國開打第一針 寄望明年中達到群體免疫 【下一頁】

布拉表示他不能夠提前接種疫苗:

由於疾控中心已投票決定非常嚴格的分配規則,我們非常敏感,不會打尖提前打疫苗。

(Given that there are very strict allocation rules that the CDC has voted [on], we are very sensitive not to cut the queue and get vaccinated before.)