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【輝瑞疫苗】美國優先為醫護長者接種 輝瑞CEO都要等

環球社會熱點 13:21 2020/12/15

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輝瑞行政總裁表示，他也要排隊等待接種輝瑞疫苗。

隨著輝瑞疫苗獲美國政府緊急授權，美國周一（14日）起為國民接種輝瑞疫苗。美國安排醫護人員及療養院長者接種首批輝瑞疫苗，輝瑞行政總裁更表示，政府已嚴格規定接種次序，因此他也要排隊等待接種輝瑞疫苗。【輝瑞疫苗】美國開打「第一針」特朗普：恭喜美國 【下一頁】

美國周一展開疫苗接種，來自紐約皇后區的女護士林賽（Sandra Lindsay）成為臨床試驗志願者以外，美國首位接種輝瑞疫苗的人。

輝瑞（Pfizer）行政總裁布拉（Albert Bourla）周一接受CNN訪問時，透露自己仍未接種輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗。布拉指輝瑞正設立一個道德委員會，來決定公司内部誰可接種新冠疫苗。

【輝瑞疫苗】美國開打第一針 寄望明年中達到群體免疫 【下一頁】

布拉表示他不能夠提前接種疫苗：

由於疾控中心已投票決定非常嚴格的分配規則，我們非常敏感，不會打尖提前打疫苗。

（Given that there are very strict allocation rules that the CDC has voted [on], we are very sensitive not to cut the queue and get vaccinated before.）

多位美國前總統奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）及克林頓（Bill Clinton），早前表示願意公開接種疫苗。布拉表示自己也願意公開接種疫苗，認為他作為輝瑞行政總裁也公開接種，料可令公眾對疫苗的效用及安全性更有信心。

責任編輯：鄭錦玲

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