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【螞蟻長和合資】AlipayHK活躍用戶達270萬　逐步進軍九巴城巴港鐵、推EasyGo抽獎

Hot Talk 12:56 2020/12/15

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阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團和長和 （00001） 合資的AlipayHK公布，在香港活躍用戶達270萬人，並宣布其二維碼支付交通工具費用的「易乘碼（EasyGo）」服務範圍將擴大至九巴、新巴和城巴等專營巴士，也會將在港鐵 （00066） 投入服務，並與個別渡輪營辦商簽訂合作協議。AlipayHK表示，即日起至明年1月11日推出EasyGo抽獎，送300元EasyGo電子禮券，名額1000人。

AlipayHK 2018年3月正式在港投資入服務，公司最新公布，活躍用戶達270萬人，最多使用場合為網上購物及服務，線下門店付款緊隨其後，第三是使用轉賬功能。

長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定，詳情可見【下一頁】

AlipayHK 早前與經營專線小巴的進智公交、冠榮車行以及龍運巴士，會短期內在部分九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士試行。AlipayHK最新與個別渡輪服務營辦商達成合作協議。AlipayHK 早前中標港鐵電子支付項目，公司最新表示相關功能「將投入服務」。

抽獎方面，AlipayHK稱，用戶需要完成身分認證並啟動EasyGo，才可參加碼上起行大抽獎，AlipayHK會隨機抽取1,000名獲獎用戶，相關EasyGo電子禮券可在支援EasyGo的交通工具上使用。獲獎名單會於下月15日於AlipayHK 官方網頁公佈。

相關文章：

【長和螞蟻合資】AlipayHK香港活躍商戶突破6.2萬 推新功能「小店地圖」

【虛擬銀行】螞蟻銀行開業首日反應勝預期　目標年底夥AlipayHK推「小程序」

編輯：麥德銘

電子支付 長和（00001） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 城巴 新巴 九巴 支付寶 易乘碼 QR Code

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