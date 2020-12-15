【螞蟻長和合資】AlipayHK活躍用戶達270萬　逐步進軍九巴城巴港鐵、推EasyGo抽獎

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團和長和 （00001） 合資的AlipayHK公布，在香港活躍用戶達270萬人，並宣布其二維碼支付交通工具費用的「易乘碼（EasyGo）」服務範圍將擴大至九巴、新巴和城巴等專營巴士，也會將在港鐵 （00066） 投入服務，並與個別渡輪營辦商簽訂合作協議。AlipayHK表示，即日起至明年1月11日推出EasyGo抽獎，送300元EasyGo電子禮券，名額1000人。

AlipayHK 2018年3月正式在港投資入服務，公司最新公布，活躍用戶達270萬人，最多使用場合為網上購物及服務，線下門店付款緊隨其後，第三是使用轉賬功能。

長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定，詳情可見【下一頁】

AlipayHK 早前與經營專線小巴的進智公交、冠榮車行以及龍運巴士，會短期內在部分九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士試行。AlipayHK最新與個別渡輪服務營辦商達成合作協議。AlipayHK 早前中標港鐵電子支付項目，公司最新表示相關功能「將投入服務」。

抽獎方面，AlipayHK稱，用戶需要完成身分認證並啟動EasyGo，才可參加碼上起行大抽獎，AlipayHK會隨機抽取1,000名獲獎用戶，相關EasyGo電子禮券可在支援EasyGo的交通工具上使用。獲獎名單會於下月15日於AlipayHK 官方網頁公佈。

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編輯：麥德銘