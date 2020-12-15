AlipayHK易乘碼即將登陸全港巴士線　即日起抽獎可獲300元電子禮券

AlipayHK的易乘碼（EasyGo）繼在專線小巴及龍運巴士可正式使用後，九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士將於短期內陸續試行。

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AlipayHK宣布，已於部份九巴、新巴、城巴和新大嶼山巴士上安裝二維碼收款系統，將於短期內在部分巴士路線試行易乘碼（EasyGo），不日全面上線。

同時， EasyGo亦已拓展至全部共27條新大嶼山巴士線，該巴士線除了覆蓋不同的大嶼山港鐵站外，更連接了不同的交通樞紐和旅遊熱點。除了巴士外，AlipayHK亦已與渡輪公司簽訂合作協議，期望盡快進軍海上交通。

AlipayHK又透露，其活躍用戶已達270萬人，由今年年初至今，受疫情影響，「無接觸」安全消費受市民歡迎。最多人使用AlipayHK進行網上購物及服務，其次是線下門店付款及轉賬功能。

隨著各類交通工具即將可以使用EasyGo繳付車費，AlipayHK即日起啟動碼上起行大抽獎，由即日起至明年1月11日，AlipayHK用戶只需要完成身分認證並啟動EasyGo，即可參加碼上起行大抽獎。1,000名幸運大獎用戶將可獲300元EasyGo電子禮券，乘搭交通工具時即可使用。

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責任編輯：葉泳珊

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