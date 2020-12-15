【中芯國際】台積電前營運長蔣尚義　據報加入中芯國際任副董事長

▲ 台積電前營運長蔣尚義，傳年後將出任中芯國際副董事長。

內媒DeepTech旗下《問芯Voice》報道，台積電TSMC（台：2330）前營運長蔣尚義將在年後出任中芯國際 （00981） 副董事長一職。蔣尚義據報目前正在上海進行14天隔離，加入中芯國際的關鍵是因和中芯國際董事長周子學相熟，談了很久後決定，同時對半導體仍有強烈的熱情。

中芯國際半日跌4.8%，報21.05元，成交逾7億元。

內地半導體廠武漢弘芯去年邀請蔣尚義出任總經理兼首席執行官，惟武漢弘芯年內資金鏈斷裂，陷入財困，蔣尚義在6月辭去武漢弘芯所有職務。據報道，蔣尚義針對武漢弘芯的經歷表示「不想多談，真的很不開心」。

他又指，當時加入武漢弘芯時，被台灣很多人說是叛徒，「第一，我不挖台積電的人；第二，我不洩漏台積電機密，你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把我講成這樣？」

蔣尚義表示，對半導體仍有熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

蔣尚義並非首次加入中芯國際，他從2016年開始擔任中芯國際獨立董事，去年因武漢弘芯工作辭任。

中芯國際聯席首席執行官梁孟松也曾在台積電任職，曾在台積電工作14年，主要負責半導體先進工藝模塊開發。

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編輯：陳健婷