  • 17°C
香港時間 : 20201215日 (二) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯國際】台積電前營運長蔣尚義　據報加入中芯國際任副董事長

股市 13:02 2020/12/15

分享：

台積電前營運長蔣尚義，傳年後將出任中芯國際副董事長。

內媒DeepTech旗下《問芯Voice》報道，台積電TSMC（台：2330）前營運長蔣尚義將在年後出任中芯國際 （00981） 副董事長一職。蔣尚義據報目前正在上海進行14天隔離，加入中芯國際的關鍵是因和中芯國際董事長周子學相熟，談了很久後決定，同時對半導體仍有強烈的熱情。

中芯國際半日跌4.8%，報21.05元，成交逾7億元。

內地半導體廠武漢弘芯去年邀請蔣尚義出任總經理兼首席執行官，惟武漢弘芯年內資金鏈斷裂，陷入財困，蔣尚義在6月辭去武漢弘芯所有職務。據報道，蔣尚義針對武漢弘芯的經歷表示「不想多談，真的很不開心」。

他又指，當時加入武漢弘芯時，被台灣很多人說是叛徒，「第一，我不挖台積電的人；第二，我不洩漏台積電機密，你不能說我做的工作和台積電有一點競爭關係就叫做傷害，武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電，為什麼要把我講成這樣？」

蔣尚義表示，對半導體仍有熱情，「我非常熱衷先進封裝技術和小晶片（Chiplet），在中芯國際實現我的理想會比較容易。」

蔣尚義並非首次加入中芯國際，他從2016年開始擔任中芯國際獨立董事，去年因武漢弘芯工作辭任。

中芯國際聯席首席執行官梁孟松也曾在台積電任職，曾在台積電工作14年，主要負責半導體先進工藝模塊開發。

相關文章：

【中芯國際】中芯成立合資企業擴12吋集成電路晶圓　中芯半日升幅收窄至4%

【中美關係】中芯國際復牌跌逾5%、澄清從不涉軍事用途　中芯中海油被美國列入黑名單

編輯：陳健婷

香港股票 晶片 中芯國際（00981） 台積電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次
【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
【開市9點半】新股藍月亮凍資今日解禁　近3000億熱錢釋放大行反常態劈定存息！
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）
【新股IPO】藍月亮6993共45萬人認購　超額認購300倍一手中籤率55% （附分配結果）