【蘋果更新】蘋果推出iOS 14.3　iPhone 12 Pro攝力升級支援ProRAW格式

▲ 蘋果（Apple）今（15日）凌晨正式推出iOS 14.3更新版本，正式支援Apple Fitness+及AirPods Max。

蘋果（Apple）今（15日）凌晨正式推出iOS 14.3更新版本，解鎖iPhone 12 Pro系列的ProRAW拍照格式、為Apple Music推出動態專輯封面功能、以及正式支援Apple Fitness+及AirPods Max等，同時修補多達11項漏洞。

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是次iOS 14.3更新版本，為iPhone 12 Pro及12 Pro Max帶來ProRAW拍照格式，即類似傳統相機的 RAW 檔，保留更多環境及光源數據，方便後製。而目前蘋果的「照片」程式也支援編輯 Apple ProRAW照片。

此外，iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 用戶，也可在更新到iOS 14.3版本後，透過鏡像輸出前置相機的靜態照片。

至於早前提到的iOS 14漏洞問題，蘋果也透過iOS 14.3更新進行修復。此版本解決了多個問題包括：無法接收部分訊息、無法接收部分「訊息」通知及裝置可能無法無線充電等。

與此同時，兩款新產品：蘋果體能訓練服務Apple Fitness+及頭戴式耳機AirPods Max，也正式支援 iPhone。不過值得一提的是，Apple Fitness+暫時只開放澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、英國和美國用戶，香港用戶仍須等待一下。至於今（15日）正式開賣的頭戴式耳機AirPods Max，目前已登陸香港Apple Store陳列。

▲ 至於今（15日）正式開賣的頭戴式耳機AirPods Max，目前已登陸香港Apple Store陳列。（蘋果提供圖片）

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責任編輯：曾曉汶