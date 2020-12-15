【跨境電商退貨】菜鳥開拓逆向物流渠道　香港用戶可跨境退貨覆蓋逾85％商品

▲ 「菜鳥網絡」為香港客戶提供跨境電子商務商品退貨服務。（法新社圖片）

阿里巴巴旗下物流業務「菜鳥網絡」今天宣布推出逆向物流退貨渠道，為香港客戶提供跨境電子商務商品退貨服務。通過菜鳥官方物流在阿里巴巴的電子商務平台淘寶和天貓上購買的商品中，大約有 85％可進行退貨，不可退還的商品包括食品，大件商品等。

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香港逆向物流鏈網絡包含遍及香港的42個站點，以及數碼化的海關清關系統，可以快速處理客戶退往中國大陸貨品。同時，客戶也可以在淘寶應用程式上實時監控整個退貨過程。

菜鳥網絡香港地區運營負責人卓耀聰指，退貨已成為網上購物體驗的重要組成部分。因此，公司的目標是通過在中國大陸和香港之間建立逆向物流渠道，以優化客戶的退貨流程，提升購物體驗。菜鳥網絡後續計劃在其他主要市場，例如新加坡、馬來西亞、台灣及澳門，建立與中國大陸的直接逆向物流退貨渠道。

在這之前，菜鳥也剛推出五大物流保障，為消費者提供延遲交付，損壞和丟失貨物的賠償，同時也提供增值服務，例如通過 WhatsApp 提供客戶支持和退貨。

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責任編輯：蘇穎琪

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