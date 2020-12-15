  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二維碼提款】中銀香港推QR提款　有銀行App無提款卡也可提款

理財智慧 12:32 2020/12/15

分享：

中銀香港宣布推出二維碼提款服務「QR 提款」，持有中銀卡或中銀銀聯雙幣信用卡客戶，透過手機銀行設立提款指示，便可到中銀香港的自動櫃員機，以手機銀行掃瞄螢幕上顯示的二維碼，再輸入卡密碼或以指靜脈認證，可在無提款卡的情況下提款。

要使用「QR提款」，客戶需下載「BOCHK中銀香港」全新手機銀行App。「QR提款」限額為每位客戶每日1萬港元或人民幣。已設定的提款指示有效時間為60分鐘。中銀香港表示，無論設立、修改，或刪除提款指示，客戶均會收到手機短訊及電郵通知。

中銀香港個人數字金融產品部存款業務處主管張穎思表示，隨著近年香港走向無卡化及數字化發展，手機理財服務已愈趨普及。他說，中銀香港是本港首家推出銀聯二維碼提款的銀行，結合手機銀行及自動櫃員機網絡的便利，讓客戶無須携帶提款卡，也可通過手機銀行隨時在自動櫃員機提取現金。

【財務自由】想提早退休？ 實踐「4%法則」的3個考慮　【請看下一頁】

「QR提款」使用步驟：

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉

信用卡 香港 金融 銀行 人民幣 港元 QR Code

上一篇文章

南京市監局發布菜品社區團購規定 阿里美團傳已簽字

下一篇文章

【大行報告】天寒地凍買咩股好？ 美銀推介呢隻火鍋股　目標價大升1倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【美國禁令】納指宣布本月21日起 剔除4隻中資指數成分股
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【居屋2020】攪珠結果出爐　18號排頭位（附新居屋+白居二全部100個攪珠結果）
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【大行點睇】麥格理看好這藍籌受惠宅經濟 大幅上調目標價9成續跑贏大市
【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股
【2021年展望】大摩指內房目前估值處2010年來新低　建議增持3隻內房股
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
【欲哭無淚】收樓前先撻訂　一鋪痛失近百萬訂金
低學歷；高工資 5大工種你要知
低學歷；高工資 5大工種你要知