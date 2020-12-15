【二維碼提款】中銀香港推QR提款　有銀行App無提款卡也可提款

中銀香港宣布推出二維碼提款服務「QR 提款」，持有中銀卡或中銀銀聯雙幣信用卡客戶，透過手機銀行設立提款指示，便可到中銀香港的自動櫃員機，以手機銀行掃瞄螢幕上顯示的二維碼，再輸入卡密碼或以指靜脈認證，可在無提款卡的情況下提款。

要使用「QR提款」，客戶需下載「BOCHK中銀香港」全新手機銀行App。「QR提款」限額為每位客戶每日1萬港元或人民幣。已設定的提款指示有效時間為60分鐘。中銀香港表示，無論設立、修改，或刪除提款指示，客戶均會收到手機短訊及電郵通知。

中銀香港個人數字金融產品部存款業務處主管張穎思表示，隨著近年香港走向無卡化及數字化發展，手機理財服務已愈趨普及。他說，中銀香港是本港首家推出銀聯二維碼提款的銀行，結合手機銀行及自動櫃員機網絡的便利，讓客戶無須携帶提款卡，也可通過手機銀行隨時在自動櫃員機提取現金。

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「QR提款」使用步驟：

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責任編輯：葉卓偉