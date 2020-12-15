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【英國疫情】倫敦升至最高防疫級別 英超球會閉門作賽

環球社會熱點 12:08 2020/12/15

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英國於倫敦等地實施第3級限制措施，當地英超球會需閉門作賽。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英國政府宣布由周三（16日）淩晨起，將會上調倫敦等地的防疫限制級別至最高的第3級，料有3,400萬人受影響。第3級限制措施下，位於倫敦等地的英超球會需閉門作賽，禁止球迷入場觀賽。

【輝瑞疫苗】美國開打「第一針」特朗普：恭喜美國 【下一頁】

英國周一（14日）宣布再增20,263宗新冠肺炎確診個案，同日新增232名新冠患者死亡。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）宣布，倫敦、埃塞克斯郡大部分地區及赫特福德郡部分地區，將於當地周三淩晨進入第3級級別，實施最嚴厲防疫限制措施。

以下為第3級的主要限制措施：

  • 禁止非家庭成員於室内、私家花園及大多數室外場所聚會；
  • 酒吧和餐廳只能提供外賣服務；
  • 戲院、劇院及保齡球場要暫時關閉；
  • 體育賽事要閉門作賽，不能讓觀眾入場；

【英國疫情】減少消費致存款大增 專家：埋下復甦動力 【下一頁】

根據英國政府的規定，處於第2級和第1級的地區，每場體育賽事分別可容許2,000人及4,000人入場觀賽。

阿仙奴對修咸頓的賽事周三舉行，原定可容許2,000人入場觀賽。政府宣布上調防疫級別後，阿仙奴宣布要閉門作賽，並將為已購買門票的觀眾退票。韋斯咸對水晶宮、富咸對白禮頓的賽事也受影響，需改為閉門作賽。

責任編輯：鄭錦玲

欄名 : 【英國疫情】倫敦升至最高防疫級別 英超球會閉門作賽

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