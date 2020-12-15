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【劣質口罩】口罩含菌量超標？　買口罩最易「中伏位」

商業 12:02 2020/12/15

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成為港人日常的必備品。由一開始「口罩荒」，口罩的質素自然是大家的關心之處。消委會今日公布的調查，揭示口罩「中伏位」。

【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世　口罩連濾芯3片139元起

1. 平均顆粒過濾效率（PFE） 不達標
消委會測試的口罩大部分的平均細菌過濾效率（BFE）及平均顆粒過濾效率（PFE）均達95%以上，唯獨「Perfetta Disposable High Filtration Face Mask」平均PFE僅得86.64%，未能符合被認為能提供基本保護效能的一級要求。

2. 含菌量超標
消委會測試結果顯示，有3款口罩的含菌量則超出歐盟標準，當中「保為康國標過濾式防塵口罩 (型號：9600) Powecom」樣本的含菌量超標逾4倍。

3. 口罩耳帶易斷
在口罩耳帶斷裂拉力測試中，有11款型號最少有一個樣本的耳帶在測試中斷裂。「7 Eleven」、「Fresh」、「愛的家」、「HKTVmall」和「Tempo」全部4個樣本的耳帶的測試結果均低於10N；較低的斷裂拉力表示較容易拉斷。 

一般市民難以單憑肉眼檢查口罩的質素，最好的方法還是在信譽良好的商戶購買，以及預先做好資料搜集，了解相關口罩生產商的評價。

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責任編輯：葉泳珊

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