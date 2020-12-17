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【Tesla同系】SpaceX傳尋融資、估值倍增　馬斯克否認（第二版）

新經濟追蹤 12:58 2020/12/17

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SpaceX據報計劃新一輪融資，但被創辦人Elon Musk（圖）否認。

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX上周測試火箭「星艦（Starship）」後，有外電引述消息指，SpaceX正與投資者商議新一輪融資，尋求目標估值達920億美元（約7176億港元），較以往估值增加近一倍。馬斯克其後在社交平台表示，有關傳聞不正確。

SpaceX前一輪融資在今年8月舉行，意味最新融資傳聞中，公司尋求4個月內估值倍增。外電表示，SpaceX擬在明年1月完成融資，估值急速提升料成其一阻礙。

Elon Musk 在社交平台上否認SpaceX尋求以估值倍增規模，尋求新一輪融資

SpaceX火箭星艦高空測試著陸爆炸 馬斯克：試飛成功，相關圖片可看【下一頁】

SpaceX近月最大突破是助美國太空總署（NASA）運送太空人往國際太空站，其他投資計劃包括以人造衛星建立互聯網網絡，以及開發更大型的火箭。上周測試的火箭「星艦（Starship）」，為SpaceX研發為未來運送乘客往月球甚至火星而開發的測試火箭。

SpaceX 星艦（Starship）上周發射成功，但著陸時發生爆炸，其後馬斯克表示今次試飛成功，並已經收集到所需的數據。

（第二版加入馬斯克社交平台發文）

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編輯：麥德銘

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 三美股份（滬：603379） 馬斯克 太空人 美國太空總署 Tesla SpaceX

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