  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 12:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla同系】馬斯克SpaceX火箭著陸爆炸無礙融資　目標估值傳倍增至920億美元

新經濟追蹤 12:02 2020/12/15

分享：

SpaceX據報計劃新一輪融資，目標估值較4個月前倍增。圖為Tesla、SpaceX創辦人Elon Musk。`

Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司SpaceX上周測試火箭「星艦（Starship）」著陸時爆炸，但無礙SpaceX部署新一輪融資。外電引述消息指，SpaceX正與投資者商議新一輪融資，尋求目標估值達920億美元（約7176億港元），較以往估值增加近一倍。

SpaceX前一輪融資在今年8月舉行，意味最新傳聞中，公司尋求4個月內估值倍增。外電表示，SpaceX擬在明年1月完成融資，估值急速提升料成其一阻礙。

SpaceX火箭星艦高空測試著陸爆炸 馬斯克：試飛成功，相關圖片可看【下一頁】

SpaceX近月最大突破是助美國太空總署（NASA）運送太空人往國際太空站，其他投資計劃包括以人造衛星建立互聯網網絡，以及開發更大型的火箭。上周測試的火箭「星艦（Starship）」，為SpaceX研發為未來運送乘客往月球甚至火星而開發的測試火箭。

SpaceX 星艦（Starship）上周發射成功，但著陸時發生爆炸，其後馬斯克表示今次試飛成功，並已經收集到所需的數據。

相關文章：

【火星旅行】馬斯克：極有信心2026年可載人上火星　承認SpaceX發展不如Tesla般快

【SpaceX】4位太空人升空 成功與國際太空站對接（有片）

【太空互聯網】 SpaceX星鏈即將推出　太空網絡月費99美元

編輯：麥德銘

馬斯克 太空人 美國太空總署 Tesla SpaceX

上一篇文章

中銀推「QR提款」二維碼提款服務　每日限取1萬

下一篇文章

【折疊屏手機】三星傳明年推4款折疊屏新機 Note系列將停產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】醫渡科技今起進行上市前預演　集資約23.4億元
【新股IPO】醫渡科技今起進行上市前預演　集資約23.4億元
【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次
【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【李小加退任】李小加：香港日後變得不重要只會是自己一手造成
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR靠穩京東ADR較港下跌　恒指夜期升39點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR靠穩京東ADR較港下跌　恒指夜期升39點（不斷更新）