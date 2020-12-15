【美國大選】司法部長巴爾請辭 曾指未有足以推翻結果舞弊證據

美國大選結果塵埃落定，民主黨拜登為美國候任總統。美國總統特朗普宣布，美國司法部長巴爾（William Barr）將在12月23日離任，特朗普稱讚巴爾的表現出色。此前，巴爾曾表示，司法部並未發現美國大選中，有足以推翻選舉結果的舞弊證據。

特朗普在Twitter公布巴爾離任一事，特朗普形容自己與對方關係非常好，又指巴爾的表現出色。

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特朗普表示，巴爾會在聖誕節前離任，與家人共度假期，同時宣布司法部副部長羅森（Jeff Rosen）將接任代理部長。

巴爾表示，已向特朗普交代大選舞弊的調查情況，巴爾又保證司法部會繼續追究有關指控。

早前已有報道指，特朗普有意解僱巴爾。巴爾早前接受美聯社訪問時指，外界有指，今屆大選存在「系統性欺詐」（systemic fraud），黑客修改投票機程式，以改變對拜登有利的選舉結果，但司法部未有找到任何支持這說法的證據。

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巴爾一直以來被認為是特朗普的盟友，在多個具爭議的議題上，巴爾都明確與特朗普站在同一陣線。包括在「通俄門」調查後，巴爾公開力挺特朗普及競選團隊在2016年大選中沒有通俄。

責任編輯：林嘉莉